خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: باشگاه استقلال در سال ۱۳۲۴ پا به عرصه حیات گذاشت و تا به امروز حدود ۷۴ سال و ۶ ماه قدمت این باشگاه می‌باشد. آبی‌های پایتخت ابتدا با نام دوچرخه سواران شکل گرفتند و بعد از آن به تاج تغییر نام داد و پس از پیروزی انقلاب هم نام آن به استقلال تغییر کرد.

اگر دوران فعالیت این باشگاه را به دو قسمت تقریباً مساوی تقسیم کنیم، آنها در دوره نخست حیات شأن بیشترین ثبات را در مدیریت داشتند و هرچه رو به جلو آمد، این ثبات کمتر شد تا جایی که در سال‌ها اخیر به محلی پر تردد برای رفت و آمد مدیران مختلف تبدیل شده است.

باشگاه استقلال در ۳۹ سال ابتدایی خود تنها ۳ مدیر داشت و در ۳۵ سال دوم ۱۲ مدیر که در ۱۷ نوبت با یکدیگر جابجا شدند. این آمار نشان می‌دهد آبی‌ها به طور متوسط در ۳۵ سال اخیر هر ۲ سال یک بار مدیرشان تغییر کرده است.

سرعت این تغییرات در سالهای اخیر شدت گرفته تا جایی که تنها از سال ۹۵ به این طرف ۶ بار در بالاترین سطح مدیریت این تیم تغییر ایجاد شده است.

هنگامی که بهرام افشارزاده بعد از ۲ سال و ۲ ماه در مرداد سال ۹۵ از مدیریت این باشگاه کنار رفت، سیدرضا افتخاری جای او را گرفت و دوره حضور افتخاری در این باشگاه نیز اندکی کمتر از دو سال بود. امیرحسین فتحی جانشین سیدرضا افتخاری شد و وی نیز یک سال و ۵ ماه در این باشگاه بر مسند قدرت نشست. پس از وی اسماعیل خلیل زاده مسئولیت باشگاه را پذیرفت و وی نیز حدود دو ماه و نیم این مسئولیت را بر عهده داشت.

علی فتح الله زاده که بیشترین تعداد رفت و آمد را در نقش مدیر در این باشگاه دارد و یکی از طولانی‌ترین دوران مدیریت را هم تجربه کرده، در چهارمین دوره حضورش در این باشگاه تنها ۲ هفته دوام آورد تا وی در کنار رکورد طولانی‌ترین دوران مدیریت بعد از انقلاب در این باشگاه، دارای حدنصاب کمترین زمان حضور نیز باشد تا امروز قرعه مدیریت آن به نام احمد سعادتمند ثبت شود.

با تولد باشگاه استقلال، پرویز خسروانی بنیان گذار این باشگاه شخصاً مدیریت آن را بر عهده گرفت و وی از مهرماه سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ به صورت شخصی این باشگاه را مستقیماً مدیریت می‌کرد. بعد از آن خسروانی شخصی به نام پرویز شیخان را به عنوان مدیرعامل منصوب کرد و شیخان از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ مدیرعامل این باشگاه بود. شیخان با ۱۹ سال مدیریت در استقلال دارای رکورد طولانی‌ترین دوران مدیریت در این باشگاه است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نام این باشگاه از تاج به استقلال، عباس کردنوری از پیشکسوتان باشگاه مسئولیت مدیریت این باشگاه را بر عهده گرفت تا وی سومین مدیر استقلال، اولین مدیر بعد از انقلاب و نخستین مدیر این باشگاه با نام استقلال باشد. دوران مدیریت کردنوری ۵ سال بود و وی در سال ۱۳۶۳ از این سمت کنار رفت.

نادر فریاد شیران دروازه‌بان پیشین استقلال و کارمند سابق سازمان تربیت بدنی بعد از کردنوری برای مدت چند ماه مدیر باشگاه شد و پس از وی عباس نکویی بر این مسند نشست. نکویی نیز اندکی بیشتر از یکسال مدیر باشگاه بود و بعد از او علی آقامحمدی با در دست گرفتن مدیریت باشگاه، دوران جدیدی را برای استقلال بعد از انقلاب رقم زد.

آقامحمدی که سالهای زیادی ریاست هیأت مدیره باشگاه را بر عهده داشت و یکی از سیاست گذاران کلان این باشگاه بود، مستقیماً تنها یک سال مدیریت را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۷ سید کاظم اولیایی مدیر باشگاه شد. اولیایی با ۷ سال مدیریت مستمر یکی از طولانی‌ترین دوران مدیریت را تجربه کرد.

با کنار رفتن اولیایی، علی فتح الله زاده برای اولین بار در سال ۷۵ عهده دار مسئولیت باشگاه شد و وی نیز برای ۷ سال در این سمت باقی ماند تا او نیز یکی از طولانی‌ترین دوران مستمر مدیریت را تجربه کرده باشد. فتح الله زاده بعد از پرویز شیخان بیشترین دوران مدیریت در باشگاه استقلال را هم تجربه کرده است.

فتح الله زاده در اردیبهشت سال ۸۲ جای خود را به دکتر محمد حسین قریب داد تا این مدیر نام آشنای فوتبال نیز ۲ سال و ۲ ماه بر کرسی مدیریت این باشگاه نشسته باشد.

خسروانی، شیخان، کردنوری، فریاد شیران، نکویی، آقامحمدی، اولیایی، فتح الله زاده، قریب، نجف نژاد، واعظ آشتیانی، افشارزاده، افتخاری، فتحی و خلیل زاده ۱۵ نفری بودند که پیش از احمد سعادتمند از ۱۹ سال تا ۱۵ روز مسئولیت مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشتند و حالا احمد سعادتمند شانزدهمین فردی است که در عمر ۷۴ سال و ۶ ماه باشگاه استقلال عهده دار مسئولیت مدیریت این باشگاه شده است.

فتح الله زاده با ۴ دوره مدیریت در استقلال از این نظر از دیگر مدیران پیش است و کاظم اولیایی به همراه محمدحسین قریب نیز هر کدام با دو مقطع مدیریت در این باشگاه نفرات بعدی هستند. به جز این ۳ نفر، هیچ مدیر دیگری بیشتر از یک مقطع در این تیم مدیریت نکرده است.

پرویز شیخان با ۱۹ سال سابقه مدیریت در این باشگاه دارای رکورد است و پس از وی علی فتح الله زاده ۱۲، اولیایی با ۸ و دکتر قریب با ۴ سال مدیریت در این باشگاه بیشترین سابقه را دارند.