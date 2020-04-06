تقدیر از خدمات خیرانه حسینیه مکتب العباس (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی در دیدار با داوطلبان و خیران این حسینیه کار آنها را اقدامی بسیار مؤثر و ارزشمند در کمک به مبارزه با بیماری کرونا عنوان کرد که بی شک رضایت خداوند را در پی خواهد داشت.

وی ضمن سپاس از انجام چنین اقداماتی که به صورت خودجوش انجام می‌شود حسینیه مکتب العباس را افتخار منطقه و قطب فرهنگی منطقه ۱۹ دانست که در سنوات قبل نیز بابت زلزله و سیل خدمات شایان توجه و ارزشمندی داشته است.

براساس این گزارش داوطلبان مدیریت بحران حسینیه مکتب العباس (ع) با مشارکت اعضای حسینیه و خیرین، کارگاه تولیدی "گان " را راه اندازی کرده اند تا بتوانند به تأمین بخشی از نیاز مبرم جامعه پزشکی کشور بخصوص کادر درمانی بیمارستانی به لباس مخصوص پرستاری برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا، کمک کنند.

در این کارگاه روزانه بیش از ٤٠٠ دست گان بین بیمارستان‌ها ی درگیر مستقیم با این بیماری و نیروهای داوطلب توزیع می‌شود.

خیرین و داوطلبان برای همکاری با این حسینیه می توانندکمک های نقدی خود را به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۹۱۲۶۵ بانک ملی به نام مرکز نیکوکاری مکتب العباس (ع) واریز کنند.

ضمن اینکه خادمین این حسینیه از ساعت ١٠ صبح تا ٢٢ آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی شهروندان و پاسخ به سوالات آنها هستند.