نهضت نیکوکاری برای حمایت از محرومان در مقابل کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان نوشت: وقتی زمستان گذشته خبرهای شیوع ویروس و بیماری جدید کرونا در کشور چین منتشر میشد شاید در ابتدا کمتر کسی در دنیا تصور میکرد این ویروس ناشناخته با سرعتی باور نکردنی مرزها را یکی پس از دیگری درنوردد و در کوتاهترین زمان زندگی تمام مردم جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد. اما این روزها تمام کشورهای دنیا درگیر مبارزه با این بیماری سخت و مزاحم هستند. ویروسی که علاوهبر گرفتن جان هزاران نفر در دنیا به تنهایی بخش اعظمی از اقتصاد جهانی از حملونقل تا تجارت و کسب و کارهای مختلف را به تعطیلی کشانده است.
در این میان واکنش مردم در کشورهای مختلف در برابر این بیماری و تبعات جانبی آن یکی از موضوعات قابل توجه بوده است. در بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای مدعی تمدن و پیشرفت، با آمدن کرونا سبقت از یکدیگر در هجوم به فروشگاهها و ذخیره کردن اقلام غذایی و بهداشتی بدون توجه به نیاز سایر مردم به یک وجه غالب تبدیل شد.
تفاوت اساسی رفتار مردم ایران و جهان در برابر کرونا
در کشور ما که قریب به ۵۰ روز قبل اولین موارد شیوع کرونا اعلام شد، تا کنون در کنار همه سختیها و محدودیتهای پیش آمده، صحنهها و جلوههای بینظیری از انسانیت و بلوغ تمدن و باورهای اعتقادی به نمایش درآمد. از ایثار و از خودگذشتگی وصفناپذیر کادر درمانی کشور در کنار تلاش مسئولان برای مدیریت این شرایط سخت گرفته تا حضور داوطلبانه و خودجوش مردم بهویژه گروههای مختلف جهادی شامل جوانان بسیجی و مسجدی و طلاب و اقشار مختلف دیگر برای ضدعفونی معابر و اماکن عمومی و حتی نظافت بیمارستانها، تولید و توزیع رایگان ماسک و اقلام بهداشتی مورد نیاز و رفتار قابل تقدیر اکثریت مردم جامعه در رعایت نکات بهداشتی شامل خودداری از سفر حضور غیرضروری در جامعه و پرهیز از هجوم به فروشگاهها و موارد دیگر همه تصویری متفاوت از مردم ایران را به جهانیان نشان داد.
آسیب اقتصادی کرونا بر بخشهای زیادی از مردم
با همه اینها اما در کشورمان همچون سایر کشورها، اقشار مختلفی هستند که علاوهبر تحمل سختیهای عمومی شیوع کرونا و محدودیتهای پیش آمده، زندگی و معیشتشان دستخوش نوسانات و فشارهای ناگواری قرار گرفته است.
با اعمال محدودیتهای پیش آمده و قرنطینههای خانگی انجام شده این روزها بسیاری از هموطنانمان از جمله صاحبان کسب و کارهای خرد، کارگران فصلی و خدماتی در رشتههای مختلف، رانندگان تاکسی و… و در مجموع کسانی که دارای حقوق ثابت نیستند در گذران زندگی و امور معیشتی خود دچار مشکل و در موارد زیادی بحران شدهاند.
اهمیت نقش پررنگ و پر برکت مردم
در این زمینه تا کنون اقدامات مختلفی از سوی مسئولان دولتی و برخی نهادها و سازمانها انجام و وعدههایی نیز داده شده است اما میدانیم، در شرایط کنونی شاید پوشش کامل این خسارات و کمبودها به تنهایی از سوی دولت و نهادهای دیگر که درگیر مبارزه با کرونا هم هستند امکانپذیر نباشد، اینجاست که یک بار دیگر نقش پررنگ و پر برکت مردم مهربان و مؤمن کشورمان در کمک و دستگیری از هموطنان خودنمایی میکند.
مردمی که از دیرباز از روزهای دفاع مقدس که تأمین نیازهای جبهه را بر خود واجب میدانستند، تا کنون که همواره در بحرانها و حوادث مختلف همچون سیل و زلزله یا کارهای خیری همچون کمک به نیازمندان، آزادی زندانیان بدهکار غیرعمد، تحت پوشش گرفتن ایتام یا دانشآموزان نیازمند و نمونههای متعدد دیگر پیش قدم بوده و حماسه آفریده اند، این بار نیز میتوانند مهمترین نقش در کمک به آسیبدیدگان تبعات اقتصادی کرونا را داشته باشند.
لزوم آغاز «نهضت نیکوکاری»
البته از همان روزهای اول در کنار تأمین مایحتاج بهداشتی و درمانی مبارزه با کرونا توسط خیرین و گروههای مردمی و جهادی، حرکتهای خودجوش و ارزشمند زیادی برای کمک به خانوادههای آسیب دیده از شرایط پیش آمده توسط همین گروهها از جمله تهیه اقلام غذایی و مایحتاج زندگی انجام شده و همچنان در حال انجام است اما برای اثرگذاری بیشتر و رفع کامل نیاز این عده از هموطنان جا دارد حرکتی منسجم با برنامه و فراگیر و سراسری با محوریت نهادی همچون کمیته امداد و حضور پررنگ مردم و گروههای جهادی و خیرین طراحی و انجام شود.
این حرکت اثرگذار میتواند از اقدام یک شخص یا یک خانواده تا مشارکت مردم در سطح کشور اجرا شود.
هموطنان آسیبدیده را دریابیم
همه ما این روزها در اطراف خود عزیزانی را میشناسیم که پیش از این برای خود شغل یا کسب و کاری آبرومند داشته و نیاز زندگی خود را عزتمندانه با تلاش و توکل بر خدا تأمین میکردهاند (هرچند برخی از آنها در شرایط عادی و غیرکرونایی هم در تأمین مایحتاج خود و خانواده دچار مشکل بودند) اما اکنون همین افراد با توجه به شرایط پیش آمده در تأمین ابتداییترین نیازهای خود از خورد و خوراک تا کرایه خانه و مغازه و… دچار مشکل اساسی شدهاند.
پیشنهاد به برخی از اقشار جامعه علاوهبر این موضوع، درگیر فشار و تبعات اقتصادی شدیدی هستند که راه حمایت و کمک به آنها راهاندازی یک «نهضت سراسری نیکوکاری» در تکمیل حرکات خودجوش و پراکنده انجام شده تا کنون است داد
با این شرایط پیشنهاد میشود همه افرادی که توانایی تأمین زندگی خود را دارند به شکرانه این موضوع در هر حدی از توان و امکان به «نهضت نیکوکاری» بپیوندند. این مهم میتواند در بین اعضای یک خانواده و فامیل یا محله و شناسایی افراد لطمه دیده از شرایط فعلی و کمک همراه با حفظ عزت و حرمت آنها تا برنامهریزی وسیعتر در مساجد و محافل مذهبی و خیریهها و البته در سطح کلان با محوریت کمیته امداد امام خمینی (ره) تا رفع کامل مشکلات این دسته از هموطنانمان انجام شود.
اکنون که در آستانه عید بزرگ میلاد یگانه منجی بشریت حضرت ولیعصر (عج) هستیم میتوان با تاسی به سیره ائمه اطهار (ع) و توسل بر این بزرگان، آغاز یک حرکت عظیم مردمی را کلید زد تا انشاءالله بیش از پیش مورد عنایت خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و دعای خیر ولی نعمتمان حضرت صاحبالزمان (عج) در این شرایط سخت قرار گیریم.
حتی مردم مؤمن کشورمان میتوانند هزینه برگزاری جشنها و نذورات گسترده هر ساله نیمهشعبان که شاید امسال مثل سالهای قبل قابل انجام نباشد را برای کمک به خانوادههای نیازمند و تأمین مایحتاج آنها اختصاص دهند.
پیشنهاد میشود کمیته محترم امداد با برنامهریزی مناسب و گسترده از جمله تبلیغ و اعلام شماره حساب و هدایت و راهنمایی مراکز خیریه و مردم خیّر و مشتاق کمک و همراهی اجتماعی، زمینه برگزاری فراگیر و پر شور «نهضت نیکوکاری» حتی باشکوهتر از جشن عاطفهها و جشن نیکوکاری هرساله را فراهم کند تا انشاءالله برگ زرین دیگری از حماسهآفرینی مردم کشورمان رقم بخورد و یک بار دیگر الگوی مترقی تمدن و فرهنگ ایرانی- اسلامی به جهانیان نشان داده شود.
برخی از اقشار جامعه درگیر فشار و تبعات اقتصادی شدیدی هستند که راه حمایت و کمک به آنها راهاندازی یک «نهضت سراسری نیکوکاری» در تکمیل حرکات خودجوش و پراکنده انجام شده تا کنون است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان نوشت: وقتی زمستان گذشته خبرهای شیوع ویروس و بیماری جدید کرونا در کشور چین منتشر میشد شاید در ابتدا کمتر کسی در دنیا تصور میکرد این ویروس ناشناخته با سرعتی باور نکردنی مرزها را یکی پس از دیگری درنوردد و در کوتاهترین زمان زندگی تمام مردم جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد. اما این روزها تمام کشورهای دنیا درگیر مبارزه با این بیماری سخت و مزاحم هستند. ویروسی که علاوهبر گرفتن جان هزاران نفر در دنیا به تنهایی بخش اعظمی از اقتصاد جهانی از حملونقل تا تجارت و کسب و کارهای مختلف را به تعطیلی کشانده است.
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