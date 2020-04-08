حال و هوای همدان در آستانه نیمه شعبان

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها و در آستانه نیمه شعبان کاروان شادی نوای ظهور در سطح شهرهای استان همدان با هماهنگی فرمانداری و شورای تأمین فعال شده و در راستای ایجاد شادی معنوی اقدام میشود.
به گفته دبیر ستاد مردمی مقابله با کرونا در استان همدان، در این طرح پنج گروه سرود شاخص استان همدان بهصورت سیار در محلههای همدان حاضر میشوند.
این کاروان طی پنج روز در ۲۵ نقطه شهر همدان شادی میآفریند و نیمه شعبان در محلی که جشن را برگزار کنند، مراسم نورافشانی برگزار خواهد شد.
گفتنی است، این برنامه با استقبال مردم روبرو شده است.
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