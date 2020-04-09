قیمت طلای آمریکا بیش از ۲ درصد جهش کرد و ۱۷۳۲ دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنجشنبه، در انتظار اجلاس حیاتی اوپک پلاس، تقاضا برای سرمایه‌گذاری امن بالا رفت و قیمت طلا بیش از ۲ درصد جهش کرد.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا، تا ساعت ۱۸:۰۱ به وقت تهران ۲.۸۶ درصد یا ۴۸.۲۰ دلار جهش کرد و به ۱۷۳۲.۲۰ دلار رسید.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، با ۱.۸۴ درصد یا ۳۰.۳۵ دلار جهش به ۱۶۷۶.۱۲ دلار رسید. این شاخص تا به اینجای کار در این هفته ۳.۴۴ درصد جهش کرده است.

اکثر بازارهای جهانی روز ۱۰ آوریل یا «جمعه خوب» تعطیل هستند.

تحلیل‌گر بانک یوبی‌اس، جویوانی استوانوو، می‌گوید: هر تصمیمی که در اجلاس اوپک پلاس گرفته شود نوسان شدیدی در قیمت نفت و متعاقب آن بازارهای دیگری مانند طلا ایجاد خواهد کرد.