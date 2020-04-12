به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، محمودرضا رحیمی دبیر جشنواره مجازی «تئاتر+خانه» درباره این جشنواره گفت: ما در برگزاری جشنواره های اینچنینی در آغاز راهیم و جامعه هنری ما هنوز درحال آزمون و خطاست تا به یک مدل ثابت و معینی دست پیدا کند. باتوجه به شرایط بحرانی ایجاد شده در کشور یک همدلی و همکاری غیررسمی از جانب هنرمندان تئاتر سراسر کشور ایجاد شد و هنرمندان و اساتید و فعالان هنرهای نمایشی ایران دست به کاری بزرگ زدند و ثابت کردند که به احترام تئاتر و نمایش، تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای حاضر به تعطیلی تئاتر نیستند و بر این باورند که تئاتر باید زنده بماند که این امر بسیار قابل ستایش و تقدیر است.

رحیمی اضافه کرد: به هرتقدیر این ایام سپری خواهد شد و باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا دوباره صحنه تئاتر با حضور مخاطبان و صاحبان اصلی نمایش رونق بگیرد.

وی درباره ویژگی های این جشنواره مجازی بیان کرد: وجه تمایز این جشنواره و ویژگی بارز آن این است که بخش های گوناگون و متنوعی برای همه اقشار جامعه اعم از آماتور و حرفه ای در نظر گرفته است و سعی داشته ایم در تنظیم فراخوان نگاه جامع و فراگیری باتوجه به شعار «در خانه بمانیم» داشته باشیم. یک ویژگی این جشنواره هم این است که حضور خانواده ها در این رویداد بسیار جدی است که امیدواریم آثار خوبی در بحث حضور خانواده ها که شاید کمتر با تئاتر آشنا بوده اند در این جشنواره داشته باشیم.

کارگردان «دایره گچی قفقازی» همچنین درباره نحوه انتشار این آثار و فعالیت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: این اولین همکاری من با انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس است و این همکاری به دعوت آقای نیلی مدیر عامل محترم این انجمن صورت گرفته است و خدا را بابت این همکاری سپاسگزار و شاکرم. بنده به عنوان دبیر این جشنواره و سایر همکارانم در دبیرخانه جشنواره در صدد هستیم که در وهله اول آثاری که به دبیرخانه جشنواره ارسال می شوند در صورت کیفیت لازم در فضاهای پربازدید رسانه همچون رسانه ملی و شبکه های اجتماعی و رسانه های متعدد دیداری دیده شوند و در شرایط گسترده و بسیار وسیعی این آثار به سمع و نظر اهالی تئاتر و عموم اقشار کشور رسانده شود.

وی افزود: نکته دیگری که باید درخصوص اقدام انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در برگزاری این جشنواره مجازی ذکر کنم این است که همانند روزهای دفاع مقدس که همه احاد جامعه دوشادوش همدیگر، یکدل و یک صدا برای یک هدف واحد تلاش می کردند امروز هم شبیه آن مقاومت و پایداری را در عرصه مدافعان سلامت و نظام بهداشت کشور و پرستاران و دکترها و متخصصان این حوزه شاهدیم. ما امروزه در کشور مجددا درحال رقم زدن حماسه ای دیگر هستیم و هیچ جا بهتر از انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به عنوان متولی تئاتر مقاومت در کشور برای ثبت نمایشی این روزها و ایام سخت نیست.

دبیر جشنواره مجازی «تئاتر+خانه» همچنین درباره انتشار پوستر این جشنواره عنوان کرد: تولید پوستر یک رویداد هنری به منزله یک اثر هنری یک فرایند زمان بر هنری و کاری قابل توجه است. ما باتوجه به سرعت اتفاقات رقم زده شده در این ایام به واقع با کار جهادی دوستانم در دبیرخانه و ستاد برگزاری این جشنواره مواجه بودیم که پس از دریافت آثار و اتودهای بسیار زیادی از سوی طراحان مختلف نهایتا این طرح از سوی سعید براتی برگزیده شد. در این طرح جزئیات و مسائل مختلف مندرج درفراخوان اشاره شده و در عین سادگی و صمیمیت هم اقشار متخصص هنرهای نمایشی و هم عموم اقشار جامعه را درگیر می کند.

وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از کادر درمان و سلامت کشور بر برگزاری باشکوه این رویداد فرهنگی تاکید کرد.

جشنواره مجازی «تئاتر+خانه» به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و به دبیری محمودرضا رحیمی برگزار می شود. علاقه مندان تا هفتم اردیبهشت ۹۹ فرصت دارند تا آثار نمایشی خود را از طریق فضای مجازی ارسال کنند.

آئین اختتامیه این رویداد نیز سوم خرداد ماه ۹۹ همزمان با شب عید سعید فطر برگزار خواهد شد.