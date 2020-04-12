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۲۴ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۴۹

حسینی‌کیا در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

تبعات اقتصادی کرونا بر زندگی فقرا / یارانه پردرآمدها حذف شود

تبعات اقتصادی کرونا بر زندگی فقرا / یارانه پردرآمدها حذف شود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: کسب و کار بسیاری از اقشار ضعیف جامعه به علت شیوع کرونا دچار آسیب شده که باید از طریق حذف یارانه پردرآمدها، از این افراد حمایت شود.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کسب و کار بخش قابل توجهی از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه به علت شیوع کرونا دچار آسیب شده است، گفت: در چنین شرایطی باید از راه‌هایی چون حذف دهک‌های بالا یارانه‌بگیر از اقشار ضعیف جامعه حمایت کرد.

وی افزود: دولت باید در این شرایط که اقشار فقیر و ضعیف جامعه با تهدید اقتصادی کرونا دست به گریبان هستند، یارانه پردرآمدها را حذف کرده و یارانه این اقشار را افزایش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال، سلبریتی‌ها که میلیاردها تومان درآمد دارند، بعضاً یارانه دریافت می‌کنند یا اینکه افرادی هستند که اموال و املاک زیادی دارند اما باز هم یارانه دریافت می‌کنند که از این دست افراد در جامعه فراوان هستند.

حسینی‌کیا بیان کرد: در شرایط فعلی و نبود برخی منابع برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند حذف دهک‌های بالای جامعه را کلید بزند و با قطع یارانه پردرآمدها از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند.

وی تأکید کرد: افزایش یارانه کم‌درآمدهای جامعه می‌تواند این قشر جامعه را از شرایط سخت معیشتی نجات دهد.

کد مطلب 4898187
زهرا علیدادی

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