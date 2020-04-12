تبعات اقتصادی کرونا بر زندگی فقرا / یارانه پردرآمدها حذف شود

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کسب و کار بخش قابل توجهی از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه به علت شیوع کرونا دچار آسیب شده است، گفت: در چنین شرایطی باید از راه‌هایی چون حذف دهک‌های بالا یارانه‌بگیر از اقشار ضعیف جامعه حمایت کرد.

وی افزود: دولت باید در این شرایط که اقشار فقیر و ضعیف جامعه با تهدید اقتصادی کرونا دست به گریبان هستند، یارانه پردرآمدها را حذف کرده و یارانه این اقشار را افزایش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال، سلبریتی‌ها که میلیاردها تومان درآمد دارند، بعضاً یارانه دریافت می‌کنند یا اینکه افرادی هستند که اموال و املاک زیادی دارند اما باز هم یارانه دریافت می‌کنند که از این دست افراد در جامعه فراوان هستند.

حسینی‌کیا بیان کرد: در شرایط فعلی و نبود برخی منابع برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند حذف دهک‌های بالای جامعه را کلید بزند و با قطع یارانه پردرآمدها از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند.

وی تأکید کرد: افزایش یارانه کم‌درآمدهای جامعه می‌تواند این قشر جامعه را از شرایط سخت معیشتی نجات دهد.