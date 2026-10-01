به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک‌تایمز، دولت هند استانداردهای جدید «اقتصاد مصرف سوخت» خودروها موسوم به CAFE-III را ابلاغ کرد که بر اساس آن خودروسازان این کشور از آوریل ۲۰۲۷ باید به‌صورت تدریجی میانگین مصرف سوخت ناوگان خودروهای سواری خود را کاهش دهند.

استانداردهای جدید از اول آوریل ۲۰۲۷ تا پایان مارس ۲۰۳۲ اجرا می‌شوند و هدف آن افزایش بهره‌وری سوخت و کاهش مصرف انرژی در بخش خودرو است.

بر اساس مقررات جدید، معیار مصرف سوخت ناوگان از ۳.۹۹۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به ۳.۳۲۷۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر در سال مالی ۲۰۳۱-۲۰۳۲ کاهش خواهد یافت که معادل بهبود حدود ۱۶.۷ درصدی در این دوره است.

این مقررات به جای تمرکز بر عملکرد یک مدل خاص، عملکرد مصرف سوخت و انتشار آلایندگی کل سبد محصولات هر خودروساز را در نظر می‌گیرد. در چارچوب جدید، وزن خودرو نیز در تعیین اهداف بهره‌وری سوخت نقش دارد و برای خودروهای سنگین‌تر، الزامات متفاوتی نسبت به خودروهای سبک‌تر در نظر گرفته شده است.

یکی از تغییرات مهم CAFE-III، اختصاص امتیاز بیشتر به خودروهای برقی است. خودروهای تمام‌برقی در محاسبات مربوط به رعایت استانداردها از ضریب موسوم به «اعتبار ویژه» برخوردار می‌شوند؛ به‌طوری که هر خودروی برقی می‌تواند در محاسبات معادل سه خودرو لحاظ شود. خودروهای هیبریدی و برخی خودروهای مجهز به فناوری‌های کاهش مصرف سوخت نیز از مشوق‌های مقرراتی برخوردار خواهند بود.

در عین حال، نسخه نهایی مقررات برخلاف پیش‌نویس قبلی، امتیاز ویژه جداگانه‌ای برای خودروهای بنزینی کوچک در نظر نگرفته است. این موضوع می‌تواند برای خودروسازانی که سهم بالایی از محصولات کوچک بنزینی در بازار هند دارند، اهمیت بیشتری داشته باشد.

دولت هند همچنین امکان استفاده از سازوکار اعتبار و بدهی را برای خودروسازان پیش‌بینی کرده است؛ شرکت‌هایی که عملکرد آنها بهتر از هدف تعیین‌شده باشد می‌توانند اعتبار دریافت کنند و این اعتبارات در چارچوب مقررات قابلیت معامله خواهد داشت. همچنین مجموعه فناوری‌های مورد پذیرش برای کاهش مصرف سوخت از چهار مورد در مقررات قبلی به ۱۲ فناوری افزایش یافته است.

مقررات جدید علاوه بر خودروهای برقی، برای فناوری‌های مختلف از جمله خودروهای هیبریدی، خودروهای دارای قابلیت استفاده از سوخت‌های جایگزین و برخی فناوری‌های افزایش بهره‌وری نیز مسیرهای مختلفی برای خودروسازان فراهم کرده است. وزارت نیرو هند هدف این چارچوب را افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش مصرف سوخت و فراهم کردن انعطاف بیشتر برای صنعت خودرو در مسیر فناوری‌های جدید اعلام کرده است.

با اجرای CAFE-III، خودروسازان فعال در بازار هند طی پنج سال آینده باید ترکیب محصولات و فناوری‌های مورد استفاده خود را با اهداف جدید مصرف سوخت و انتشار آلایندگی هماهنگ کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات این شرکت‌ها اثر بگذارد.