بندر شهیدباهنر به تجهیزات نوین تجهیز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا محمد حسینی با بیان اینکه برای رسیدن به چشم اندازهای ترسیم شده در بنادر شرق استان در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) دو رویکرد کوتاه مدت و میان مدت تدوین شده، اظهارداشت: برآنیم که با تقویت و تسریع در تخلیه و بارگیری و ارتقای شاخصهای عملیاتی و البته با رعایت الزامات ایمنی و زیست محیطی سهم بیشتر و نقش پر رنگ تری را در منطقه ایفا کنیم.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر گفت: برای رسیدن به افقهای پیش رو با در نظر گرفتن مقتضیات و برنامههای توسعهای دو برنامه کوتاه مدت و میان مدت ترسیم شده که بر اساس آن نقشه راه حرکت خواهیم کرد.
این مقام مسئول افزایش بهره وری از زیرساختها از طریق نظارت مستمر بر فرایند تخصیص اسکله، واکاوی مستمر و حذف فرآیندهای غیر ضرور، تقویت و مستند سازی فرآیندهای عملیاتی، تلاش در جهت واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی، جذب کالاهای جدید و راه اندازی خطوط حمل دریایی جدید از طریق بکارگیری روشهای نوین بازاریابی، نظارت بیشتر بر فرایندهای اسنادی دریایی و بندری و همچنین پیگیری تأمین شناورهای آتشخوار جهت بنادر شرق را از مهمترین برنامههای کوتاه مدت حوزه کاری خود عنوان داشت.
محمد حسینی ضمن اشاره به برنامههای میان مدت بنادر شرق استان اظهارداشت: برنامههای دیگری نیز تدوین شده که با توجه به اینکه فرایند پیگیری آن مستلزم زمان بیشتری است در قالب برنامههای میان مدت تعریف شده و به جد پیگیری اجرای آن هستیم.
وی اهم این برنامهها را افزایش سرعت تخلیه و بارگیری و ارتقای شاخصهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات نوین، ایجاد زیر ساختهای لازم درب دوم عملیاتی بندر شهید باهنر به منظور سهولت در امر ورود و خروج افراد به محوطههای عملیاتی و نیز بهره برداری عملیاتی از اسکله شماره ۱ و انبار شیلات برشمرد.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر به توسعه گردشگری دریایی نیز اشارهای داشت و تصریح کرد: آنچه بعنوان یک راهبرد مهم از حیث توسعه گردشگری و توریسم دریایی براساس الزامات ایمنی و زیست بوم دریایی اولویت کاری ماست ساماندهی و نوسازی شناورهای خدماتی و نوسازی شناورهای گردشگری و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این حوزه است.
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