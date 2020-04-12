سرقت اطلاعات شخصی و پول در آمریکا با اوج گیری شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، پاندمیک جهانی ویروس کرونا نه تنها به چالش های بهداشتی و اقتصادی منجر شده بلکه به افزایش سرقت اطلاعات شخصی و پول از افراد نیز منجر شده است.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC) فاش کرده بیش از ۱۵ هزار شکایت درباره کلاهبرداری های مربوط به ویروس کرونا دریافت کرده است. مبلغ این کلاهبرداری از افراد نیز به ۱۲ میلیون دلار بالغ می شود. به طور متوسط هر فرد بیش از ۵۰۰ دلار به دلیل کلاهبرداری های مربوط به ویروس کرونا خسارت دیده است.

در این گزارش بیشترین کلاهبرداری های معمول به سفر و تعطیلات مربوط بود و در رده دوم نیز کلاهبرداری در خرید آنلاین ذکر شده است.

کارن هابز نائب رئیس بخش آموزش مصرف کنندگان در FTC در این باره می گوید: این کلاهبرداران شرمی ندارند. حتی بحران بهداشت جهانی نیز مانع از فعالیت های آنان نشده است. آنها با ترویج واکسن های تقلبی ویروس کرونا، درمان های تایید نشده و کیت های تست خانگی جعلی مردم را فریب می دهند.

این سازمان صفحه ای در وب سایت خود را به این کلاهبرداری ها اختصاص داده و به افراد توصیه می کند پیامک ها، ایمیل یا تماس های تلفنی درباره ادعاهای تست ابتلا به ویروس کرونا را جدی نگیرند. همچنین به کاربران توصیه شده واکسن های ویروس کرونا که در فضای آنلاین تبلیغ می شود یا کیت های تست خانگی را نخرند.

از سوی دیگر FTC علیه فروشندگانی که ادعا می کنند محصولاتشان از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری یا آن را درمان می کند ( از جمله انواع چای و روغن)اقداماتی اتخاذ می کند.