به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیلآبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در دویست و هشتمین جلسه رسمی این شورا که با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص عملکرد این معاونت به منظور مقابله با شیوع کرونا برگزار شد، عنوان کرد: حدود دو شب پیش پیامی مبنی بر پرداخت نشدن عیدی کارگران فضای سبز را دریافت کردم، اگر این امر صحت دارد که جای تأسف دارد، زیرا این عزیزان با چنین زحمتی کار میکنند و از حداقل مزایا و حقوق خود بهرهمند نمیشوند.
وی در رابطه با گزارش این معاونت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت: اگر به کل گزارش توجه کرده باشیم، متوجه میشویم انتهای تمام مصیبتها به شهرری ختم میشود؛ از جمله معضلات پسماند و بهشت زهرا (س) که به این شهر سرازیر شده و در آنجا انباشت میشود، با این حال هیچ امتیازی حتی از سرزمین جغرافیایی شهر تهران ندارد.
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به وضعیت بخش کهریزک شهرری اظهار کرد: متأسفانه در نقشه تهران یکی از نقاط قرمز شیوع کرونا بخش کهریزک است، چراکه اغلب کارکنان بهشت زهرا (س) و مرکز دفع پسماندهای ری از سکنه این بخش و بخش باقرشهر هستند.
خلیلآبادی ادامه داد: باید به جای این همه عوارض به این شهر توجه ویژه صورت گیرد، اما متأسفانه تاکنون هیچ امتیازی به آنان تعلق نگرفته است.
وی با اشاره به نحوه تدفین اجساد مبتلا به کرونا گفت: متأسفانه شنیدهام در آرامستانهای قدیمی شهرری افرادی که مبتلا بودند را دفن کردند، از آقای خال رئیس سازمان بهشت زهرا (س) درخواست میکنم این افراد حتماً در بهشت زهرا (س) دفن شوند، در غیر اینصورت بهداشت عمومی مردم به خطر میافتد؛ چراکه این آرامستانها همچون شاه عبدالعظیم حسنی (ع) و ابن بابویه در مرکز شهر ری و کنار منازل مردم است و نارضایتی آنان را به دنبال دارد.
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