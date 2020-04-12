احتمال سوال از شهردار در صحن شورا

‌به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران پس از استماع گزارش مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران درباره عملکرد این معاونت در مقابله با کرونا نکاتی را ارائه دادند.

در ابتدا شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدی که از سازمان بهشت‌زهرا داشت، گفت: اولویت معاونت، مراقبت جانی از سرمایه انسانی پرسنل شهرداری است.

وی ادامه داد: معاونت خدمات شهری یکی از پرعایده‌ترین زیرمجموعه‌های شهرداری تهران است که باید علاوه بر لحاظ مراقبت‌های جانی، اعلام شود که چند نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند.

در ادامه حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز درباره نحوه آبیاری فضای سبز و کاشت درختان سوزنی برگ به معاونت خدمات شهری تذکر داد.

وی همچنین تأکید کرد که شیوع کرونا باید فرصتی باشد تا ما به سمت فروش غیرحضوری برویم.

در ادامه احمد مسجدجامعی عضو دیگر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: همانطور که برای جانباختگان حادثه پلاسکو، برخی اقدامات حمایتی انجام شد باید برای جانباختگان ویروس کرونا در شهرداری نیز اقداماتی انجام شود.

وی با تأکید بر گسترش فعالیت اطلاع‌رسانی از سوی خود شهرداری تهران برای انعکاس فعالیت‌هایش افزود: روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها هر کدام کار خودشان را انجام می‌دهند. شهرداری تهران برای انعکاس عملکردش باید خود وارد عمل شود.

مسجدجامعی همچنین با اشاره به جمع‌آوری و دفن زباله‌های بیمارستانی توسط شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در این مدت وظیفه جمع‌آوری در دفن پسماندهای عفونی بیمارستان‌ها را بر عهده گرفته اما باید حواسمان باشد که این وظیفه برعهده شهرداری تهران نیست و پس از گذر از ویروس کرونا، این موضوع برای مراکز درمانی و همچنین شهرداری تهران تبدیل به سنت و رویه نشود.

در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه هنوز سازمان بهشت‌زهرا درباره افراد عادی که فوت می‌کنند، تصمیم سختگیرانه‌ای نگرفته است، تأکید کرد: هنوز ما شاهد خواهیم بود در مراسم افرادی که به صورت عادی فوت کرده‌اند، حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر شرکت می‌کنند.

سالاری با بیان اینکه بازگشایی بوستان‌ها اگر بدون نظارت و کنترل باشد، می‌تواند شهر را دچار مشکل کند، گفت: متأسفانه مردم دچار یک رهاشدگی در حوزه کرونا شده‌اند درحالی‌که مسئولین ما از جمله آقای رئیس‌جمهور یک خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه دارد.

وی ادامه داد: اگر این رهاشدگی را مدیریت نکنیم، به یک پیک وحشتناک خواهیم رسید و من تقاضا دارم که بازگشایی اصناف غیرضروری همچنان به تعویق بیفتد.

به گفته سالاری، با وجود ممنوعیت زباله‌گردی، اما همچنان ما بر سر برخی مخازن زباله، افرادی را می‌بینیم.

در ادامه زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز از اقدامات معاونت خدمات شهری و سایر حوزه‌های درگیر تشکر کرد و با اشاره به ضرورت بسته ماندن بوستان‌های تهران گفت: هنوز دستورالعملی برای بازگشایی بوستان‌ها ابلاغ نشده و این بوستان‌ها همچنان تعطیل هستند اما بهتر است معاون خدمات شهری بار دیگر درباره این موضوع، از ستاد ملی کرونا استعلام بگیرد.

وی ادامه داد: اگر بناست بوستان‌ها بازگشایی شوند، حتماً باید پروتکل و دستورالعملی برای آن وجود داشته باشد.

در ادامه مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران نیز به کندی روند آنلاین شدن خدمات شهری در تهران انتقاد کرد.

وی گفت: بسیاری از بخش‌های کوچک خصوصی توانسته‌اند خدمات خود را آنلاین کنند و در این راه موفق هم بوده‌اند اما فروشگاه شهروند، سازمان میادین میوه و تره‌بار و حتی بخش آگهی‌های همشهری هنوز به این مهم دست نیافته‌اند.

در ادامه محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز از سازمان بهشت‌زهرا به دلیل پنهان‌کاری در ارائه تعداد آمار فوتی‌ها بر اثر کرونا و مبتلایان انتقاد کرد.

وی افزود: زمانی که با آقای خال تماس می‌گیرم که آمار را به من بدهند، وی شفاهی، غیرمستند و با اکراه آمار می‌دهند.

علیخانی بیان کرد: اعضای شورای شهر تهران و به طبع مردم نباید نامحرم باشند. ما برای بررسی موضوعات نیاز به داده داریم. همچنین نیاز نیست که ما مرتباً بخواهیم که به ما آمار داده شود. شهرداری باید خود به خود روزانه به شورا گزارش دهد.

در ادامه علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با تقدیر از عملکرد شهرداری تهران در حوزه اطلاع‌رسانی گفت: ما نمی‌دانیم در حوزه تجهیزات و امکانات شهرداری تهران با چه چالشی مواجه شده است. لازم است معاونت خدمات شهری در این زمینه گزارشی ارائه دهد.

وی ادامه داد: بعضاً در دریافت اطلاعات از شهرداری تهران مشکل داریم و حتی بخش‌های مختلف شهرداری نیز نمی‌توانند از یکدیگر اطلاعات بگیرند؛ این موضوع باید به سرعت اصلاح شود.

حسن خلیل‌آبادی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از پرداخت نشدن عیدی برخی از کارگران فضای سبز انتقاد کرد و گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد، واقعاً جای تأسف دارد. این کارگران در خط مقدم مقابله با کرونا بودند اما حتی حقوق و دستمزدشان به طور کامل پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: پایان همه مصیبت‌هایی چون بهشت‌زهرا و سازمان پسماند به شهرری ختم می‌شود این در حالی است که حتی جانمایی این سازمان‌ها نیز در گستره جغرافیایی تهران وجود ندارد و در نتیجه امتیاز خاصی به آنها در ازای عوارضی که برایشان دارد، داده نمی‌شود. باید شهرداری تهران به این نقاط توجه ویژه‌ای داشته باشد.

خلیل‌آبادی همچنین از دفن برخی فوت‌شدگان کرونایی در آرامستان‌های قدیمی تهران انتقاد کرد و گفت: این آرامستان‌ها هم‌اکنون در مرکز شهرری قرار دارند و نباید فوت‌شدگان کرونا در این آرامستان‌ها دفن شوند زیرا سلامت و بهداشت عمومی شهروندان و شهرری را به خطر می‌اندازد.

حتی مواردی از فوت‌شدگان کرونایی در حرم عبدالعظیم نیز دفن شده‌اند که باید سازمان بهشت‌زهرا جلوی این موضوع را بگیرد و همه فوت‌شدگان به بهشت‌زهرا منتقل شوند.

در ادامه آرش حسینی میلانی عضو دیگر کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه باید ظرفیت‌های کمک بین‌المللی برای خرید دستگاه زباله‌سوز در نظر گرفته شود، گفت: اگر بناست فضای سبز مورد بهره‌برداری قرار گیرد، باید پروتکل خاص خود را داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکنون برای لایروبی معابر ۲۶ میلیارد تومان هزینه شده است. با تشکر از اقدامات معاونت خدمات شهری، باید اقدامات پیشگیرانه‌ای در این زمینه انجام شود.

حسینی میلانی افزود: شورایاری‌ها نیز می‌توانند در حوزه مقابله با کرونا همکاری و هماهنگی بیشتری با شهرداری تهران داشته باشند.

در ادامه افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران از انجام نشدن غربالگری کارگران غیرطرف قرارداد با شهرداری تهران انتقاد کرد و گفت: تعداد نیروهایی که با شهرداری تهران مستقیم قرارداد ندارند اما در صف اول مقابله با کرونا هستند، زیاد است اما نه از این افراد غربالگری می‌شود و نه تجهیزات و امکانات مراقبتی دریافت می‌کنند حتی شنیده شده عیدی و پاداش هم دریافت نکرده‌اند.

محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز از شهردار تهران خواست که به طور جداگانه درباره وضعیت مدیریت شهری در این روزهای کرونایی با مردم صحبت کند و همچنین با انتقاد از شفاف نبودن آمارها، شهرداری تهران آمار مبتلایان و فوت‌شدگان بر اثر کرونا را به طور جداگانه اعلام کند.

الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه غربالگری نیروهای حاضر در میدان باید در اولویت باشد، گفت: متأسفانه تصمیمات حمل و نقلی شهرداری متناسب با ظرفیت خدمات شهری نیست و حوزه حمل و نقل بدون هماهنگی شورا، اقداماتی را انجام می‌دهد که اگر ادامه پیدا کند منجر به سوال از شهردار تهران خواهد شد.

وی افزود: لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران در شرایطی تصویب شد که تناسبی با وضعیت فعلی ندارد و ما هیچ نیرویی برای اداره شهر در سه ماهه اول سال نداریم.

در پایان ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری تهران در ضدعفونی کردن و شست‌وشوی معابر گفت: اگر این کار انجام نمی‌شد، قطعاً ما در تهران با یک فاجعه روبرو بودیم.

وی ادامه داد: متأسفانه در این روزها برخی گروه‌ها که به شهرداری مرتبط نیستند، به طور جداگانه با وانت اقدام به ضدعفونی و سمپاشی معابر می‌کنند؛ این اقدام خطرناک است و باید جلوی آن گرفته شود. ضدعفونی معابر یک کار کاملاً خدمات شهری با پروتکل خاص است.