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۲۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱۸:۰۶

کلاهبرداری فرزندی با سیم کارت مادرش

کلاهبرداری فرزندی با سیم کارت مادرش

 رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری کلاهبرداری که با دادن وعده‌های دروغین توانسته بود مبالغی را نصیب خودش کند، خبرداد و گفت: کلاهبردار با استفاده از سیم کارت مادرش کلاهبرداری می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ تورج کاظمی در توضیح این خبر، گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی مشخص شد فردی با طراحی سایتی فریبنده در فضای مجازی، پیشنهادهای واهی شرط بندی در فضای مجازی می‌کند.

وی توضیح داد: کاربران فضای مجازی با ثبت نام و عضویت در سایت و شرکت در بازی‌های شرط بندی (قمار) مبالغی را به حساب مدیر سایت واریز و بدین ترتیب مدیر سایت از کاربران فضای مجازی توانسته بود مبالغی را نصیب خودش کند. این مقام انتظامی با اشاره به طراحی جالب و زیرکانه مدیر این سایت در ترغیب و تشویق نوجوان به انجام بازی شرط بندی، گفت: در تحقیقات پلیسی، مشخص شد که مدیر این سایت خانمی ۴۶ ساله متأهل ساکن حوالی شهرستان شهریار می‌باشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: برای بررسی موضوع مدیر سایت به پلیس فتا دعوت و ضمن بی اطلاعی متهم از طراحی سایت شرط بندی، مشخص شد که سیم کارت متهم در اختیار فرزندش ۱۹ ساله بوده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی قضائی متهم دوم پرونده نیز به پلیس فتا دعوت شد. متهم که چاره‌ای جز به اعتراف نداشت به جرم اتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرگرمی و کسب درآمد اظهار کرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت به شهروندان تذکر داد: عمدتاً افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می‌خورند در دام این سایت‌ها می‌افتند، بنابراین بهترین راه مقابله با این سایت‌ها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون، شرط بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایت‌ها فعالیت می‌کنند بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

وی افزود: والدین باید ضمن آشنایی با نحوه استفاده از تکنولوژی روز، همگام با فرزندان خود حرکت کرده و از آنها عقب نمانند در غیر این صورت نمی‌توانند همگام با تکنولوژی در تربیت فرزندان خود موفق باشند.

کد مطلب 4898811

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