کلاهبرداری فرزندی با سیم کارت مادرش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ تورج کاظمی در توضیح این خبر، گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی مشخص شد فردی با طراحی سایتی فریبنده در فضای مجازی، پیشنهادهای واهی شرط بندی در فضای مجازی می‌کند.

وی توضیح داد: کاربران فضای مجازی با ثبت نام و عضویت در سایت و شرکت در بازی‌های شرط بندی (قمار) مبالغی را به حساب مدیر سایت واریز و بدین ترتیب مدیر سایت از کاربران فضای مجازی توانسته بود مبالغی را نصیب خودش کند. این مقام انتظامی با اشاره به طراحی جالب و زیرکانه مدیر این سایت در ترغیب و تشویق نوجوان به انجام بازی شرط بندی، گفت: در تحقیقات پلیسی، مشخص شد که مدیر این سایت خانمی ۴۶ ساله متأهل ساکن حوالی شهرستان شهریار می‌باشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: برای بررسی موضوع مدیر سایت به پلیس فتا دعوت و ضمن بی اطلاعی متهم از طراحی سایت شرط بندی، مشخص شد که سیم کارت متهم در اختیار فرزندش ۱۹ ساله بوده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی قضائی متهم دوم پرونده نیز به پلیس فتا دعوت شد. متهم که چاره‌ای جز به اعتراف نداشت به جرم اتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرگرمی و کسب درآمد اظهار کرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت به شهروندان تذکر داد: عمدتاً افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می‌خورند در دام این سایت‌ها می‌افتند، بنابراین بهترین راه مقابله با این سایت‌ها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون، شرط بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایت‌ها فعالیت می‌کنند بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

وی افزود: والدین باید ضمن آشنایی با نحوه استفاده از تکنولوژی روز، همگام با فرزندان خود حرکت کرده و از آنها عقب نمانند در غیر این صورت نمی‌توانند همگام با تکنولوژی در تربیت فرزندان خود موفق باشند.