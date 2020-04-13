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۲۵ فروردین ۱۳۹۹، ۸:۱۷

توسط جنبش حماس؛

ادعای صهیونیست‌ها درباره توافق درخصوص مبادله اسرا تکذیب شد

ادعای صهیونیست‌ها درباره توافق درخصوص مبادله اسرا تکذیب شد

مسئول پرونده اسرا در جنبش مقاومت اسلامی حماس ادعاهای رژیم صهیونیستی در مورد نزدیک شدن به امضای توافق مبادله اسرا با مقاومت فلسطین را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، موسی دودین، مسئول پرونده اسرا در جنبش حماس سخنانی را در خصوص برخی ادعاهای صهیونیست‌ها مبنی بر توافق بر سَر مبادله اسرا مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، مسئول پرونده اسرا در جنبش مقاومت اسلامی حماس ادعاهای رژیم صهیونیستی در مورد نزدیک شدن به امضای توافق مبادله اسرا با مقاومت فلسطین را تکذیب کرد.

دودین اظهار داشت که حماس تاکنون جدیت و تحرکی از سوی رژیم صهیونیستی برای پیشبرد این پرونده ندیده است.

دودین تصریح کرد که با این حال جنبش متبوعش از هرگونه تلاش و اقدام طرف‌های میانجی در این راستا استقبال می‌کند.

وی بار دیگر بر طرح پیشنهادی یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه برای پیشبرد پرونده نظامیان اسیر در چارچوب یک عملیات جدی و حقیقی تاکید کرد.

کد مطلب 4899041

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