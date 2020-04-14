عرضه اینترنتی فیلم وسریال خارجی مانع قانونی ندارد/تذکر بعدازتخلف!

محمد صراف رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش آنلاین VOD و IPTV در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قوانین حاکم در زمینه فعالیت و نظارت بر وی‌اودی‌ها و نهادهای ناظر بر این سامانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر براساس قوانینی که وجود دارد سازمان صوت و تصویر فراگیر «ساترا» در این حوزه مجوز فعالیت سرویس‌ها را اعطا می‌کند. براساس قانون اساسی مجوزهای محتوایی تولید فیلم‌ها و سریال‌ها بر عهده وزارت ارشاد است و آنچه که این نهاد مجوز تولید آن را اعطا می‌کند، روی سرویس‌های وی‌اودی هم بارگذاری می‌شود.

وی اضافه کرد: اکنون تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه صوت و تصویر فراگیر فعالیت کنند باید از «ساترا» مجوز دریافت کنند و اگر بخواهند رویدادی را پوشش دهند یا برنامه‌ای را به‌صورت زنده پخش کنند باید از ساترا مجوزهای لازم را اخذ کنند.

صراف درباره اینکه چقدر برای صاحبان وی‌اودی‌ها فرایند بعدی نظارت روی وی‌اودی‌ها پس از دریافت مجوز شفاف است؟ توضیح داد: هر سرویسی برای فعالیت باید مجوز از ساترا اخذ کند و اگر نداشته باشد کاری غیرقانونی انجام می‌دهد. اگر هم شکایتی از او شود قوه قضائیه به دلیل نداشتن این مجوز با او برخورد می‌کند چراکه در ابلاغیه‌ای که قوه قضائیه منتشر کرد مرجع رسمی استعلام مجوزهای سرویس‌های VOD ساترا معرفی شده است.

در صورت شکایت از هر پلتفرم، خودش مسئول است

وی درباره اینکه در صورت تخلف سرویس‌های وی‌اودی چه کسی مسئول خواهد بود، اظهار کرد: اگر از هر سرویسی شکایت صورت بگیرد اعم از کیفیت فعالیت آن سرویس یا محتوایی که بارگذاری کرده است نهایتاً همان مسئولان همان سرویس پاسخگو خواهد بود. به طور مثال اگر تهیه‌کننده‌ای شکایت کند که محتوایی روی سرویسی بدون مجوز و یا عقد قرارداد منتشر شده است؛ در این صورت خود سرویس باید در دادگاه حاضر شود و پاسخگو باشد.

صراف که مدیرعاملی سرویس وی‌اودی «فیلم‌نت» را هم بر عهده دارد، درباره اینکه در صورت شکایت از این پلتفرم‌ها آن‌ها پاسخگو خواهند بود یا نهادها؟ یادآور شد: اگر شکایتی از یکی از سرویس‌های عضو صنف وی‌اودی و آی‌پی‌تی‌وی مطرح شود انجمن می‌تواند به سرویس‌ها مشورت دهد و کمک کند و قبل از اینکه به نهادهای قضائی کشیده شود موضوع را حل کند. اگر هم شکایت در صنف به سرانجام نرسد موضوع در قوه قضائیه پی‌گیری خواهد شد و در نهایت خود سرویس پاسخگو خواهد بود.

تذکر ساترا به سرویس‌های متخلف در عرضه فیلم و سریال خارجی

وی همچنین درباره نظارت‌های پسینی روی سرویس‌ها در قبال محصولاتی مثل فیلم و سریال‌های خارجی عنوان کرد: همه سرویس‌ها، فیلم و سریال‌های خارجی و روز دنیا را دانلود کرده و خودشان هم دوبله و سانسور می‌کنند. با این حال اگر سرویسی ممیزی‌های محتوا را مبتنی بر قوانین وزارت ارشاد رعایت نکند با تذکر ساترا مواجه شده و در صورت ادامه تخلف ساترا مبتنی بر قوانین برخورد می‌کند.

فیلم و سریال‌های خارجی را همه دوست دارند نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورها هم علاقمندان زیادی دارد و ما به دلیل تحریم از خرید قانونی این آثار محروم هستیم و چون شاکی هم ندارد استفاده از این فیلم و سریال‌ها مانع قانونی ندارد صراف اضافه کرد: فیلم و سریال‌های خارجی را همه دوست دارند نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورها هم علاقمندان زیادی دارد و ما به دلیل تحریم از خرید قانونی این آثار محروم هستیم و چون شاکی هم ندارد استفاده از این فیلم و سریال‌ها مانع قانونی ندارد.

صراف همچنین در پاسخ به نبود رده بندی سنی در سرویس‌های VOD اظهار کرد: بیشتر سرویس‌ها این رده بندی سنی را برای فیلم و سریال‌ها قرار داده‌اند و برخی هم قرار است اعمال کنند این چارچوب متعلق به قوانینی است که طی پنج یا ۶ ماه گذشته مطرح شده است و به همین دلیل است که برخی هنوز پیاده سازی نکرده اند. با این حال این را هم نباید فراموش کرد که همه وظایف نظارتی بر عهده سرویس‌ها و نهادها نیست و بخشی بر عهده پدر و مادر است. صنعت وی او دی‌ها هنوز در ایران نو و در حال بلوغ است و به تدریج مسائلی مثل رده بندی سنی در حال تکمیل شدن است.

وی درباره اینکه چرا ابتدا مذاکره‌ها برای گرفتن مجوزها از ساترا انجام نمی‌شد، گفت: ساترا وابسته به صداوسیماست و این نگرانی برای برخی از سرویس‌ها بود که اگر زیر نظر ساترا قرار بگیرند سرویس‌ها دچار نظارت‌های سخت گیرانه شوند. اما خوشبختانه ساترا تدبیر نمود و با توجه به نگرانی صنعت از موضوع ممیزی‌ها تاکنون چالشی نداشته‌ایم.

جهش پنج برابری استفاده از وی‌اودی‌ها در قرنطینه کرونایی

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش آنلاین درباره افزایش مخاطبان در این روزهای کرونایی و قرنطینه نیز عنوان کرد: ما در این روزها یک جهش پنج برابری داشته‌ایم به ویژه در زمانی که کنسرت‌های آنلاین برگزار شد حجم استفاده از سرویس‌ها خیلی بالا رفت و این توهم که تنها چند سرویس خاص پرمخاطب هستند از میان رفت.

وی تأکید کرد:‌پخش کنسرت‌های آنلاین توسط همه سرویس‌های VOD و IPTV نشان داد که اگر دوره انحصار پایان بیابد و از تمام سرویس‌ها حمایت شود همه مردم از آن منتفع خواهند شد. اگر گراف مصرف اینترنت در کشور را در زمان پخش کنسرت‌ها مشاهده کنید، بالا رفتن مصرف ترافیک کاملاً مشهود است. آمار بازدیدکنندگان کنسرت‌های آنلاین در کشور روی تمامی سرویس‌ها نزدیک به ۷ میلیون بود که این آمار نشان دهنده پایان انحصار است.