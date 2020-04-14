معرفی ۷۵ جاذبه تاریخی و گردشگری ایلام در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا و لغو سفرهای نوروزی به استان در این ایام تعداد ۷۵ جاذبه گردشگری و تاریخی از طریق فضای مجازی به سه زبان فارسی، عربی و چینی معرفی شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده اداره کل استان طرح تور مجازی بازدید از جاذبه‌های شاخص تاریخی و گردشگری ایلام در قالب ۷۵ اثر شاخص تاریخی و گردشگری اجرا کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: بر اساس این طرح گردشگران می‌توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی اداره کل استان به آدرس www.ilamchto.ir اطلاعات موردنیاز خود را دریافت کنند.

وی بابیان این‌که با معرفی جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی استان در فضای مجازی امیدواریم در دوران پسا کرونا بتوانیم میزبان گردشگران باشیم، ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت خودداری از سفر در شرایط کنونی کشور، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و سفر مجازی مناسب‌ترین راه برای آشنایی هم‌وطنان با جاذبه‌های گردشگری و تاریخی مناطق مختلف به شمار می‌رود.