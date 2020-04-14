مرمت و ساماندهی «خانه تاریخی علوی» تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده صبح امروز ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: همواره ورودی یک فضای ساخته شده معماری نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای به منزله عنصر دعوت‌کننده ایفا می‌کند، به همین سبب دروازه‌ها و سردرهای بناهای مهم شهری همواره از معماری خاص و جالب توجهی برخوردار بوده‌اند.

او در ادامه با بیان اینکه، اغلب ابنیه‌ی تاریخی تبریز نیز دارای سردرهای زیبا و منحصربه‌فرد هستند که حفاظت از آن‌ها در اولویت عملیات مرمتی این اداره کل قرارگرفته ادامه داد: خانه علوی تبریز یکی از خانه‌های زیبا با معماری دوره قاجار است که با کاربری موزه زنده سفال همه‌ساله پذیرای علاقه‌مندان به این رشته هنری و گردشگران بوده و از سردر با طرح ویژه‌ای برخوردار است که این اداره کل مرمت و ساماندهی این سر درب را طی سال جاری با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان اجرا خواهد کرد.

حمزه زاده در خاتمه عنوان کرد: طی این عملیات، علاوه بر احداث سردر ورودی، اقداماتی نظیر نماسازی با آجر سنتی، اصلاح عایق رطوبتی پشت‌بام و تهیه و نصب درب و پنجره‌ها نیز انجام خواهد شد.