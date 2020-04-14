اختصاص حقوق نمایندگان مجلس برای مقابله با «کرونا»

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در حال فراهم کردن مقدماتی هستند تا کل یا بخشی از حقوق فروردین خود را برای کمک به مهار کرونا اختصاص دهند.

وی ادامه داد: پیش از این، نمایندگان در جلسات غیررسمی بارها تاکید کرده بودند که در شرایطی که کشور درگیر کروناست و برخی از اقشار از این موضوع آسیب جدی دیده‌اند، لازم است که هر یک از نمایندگان به نسبت توان خود به این مردم کمک مالی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، یکی از نمایندگان نامه‌ای تهیه کرده و قرار است در این نامه مشخص شود که چه میزان از حقوق هر یک از نمایندگان در این راستا کسر شود.

همچنین، حجت‌الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که نمایندگان کل حقوق فروردین ماه خود را در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دهند تا در اختیار مستضعفان و اقشاری که به دلیل کرونا دچار مشکل شده‌اند، قرار گیرد.

