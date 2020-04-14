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۲۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۰۱

رنجبرزاده به مهر خبر داد؛

اختصاص حقوق نمایندگان مجلس برای مقابله با کرونا

اختصاص حقوق نمایندگان مجلس برای مقابله با کرونا

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان در جلسه علنی امروز در حال فراهم کردن مقدماتی هستند تا کل یا بخشی از حقوق فروردین خود را برای کمک به مهار کرونا اختصاص دهند.

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در حال فراهم کردن مقدماتی هستند تا کل یا بخشی از حقوق فروردین خود را برای کمک به مهار کرونا اختصاص دهند.

وی ادامه داد: پیش از این، نمایندگان در جلسات غیررسمی بارها تاکید کرده بودند که در شرایطی که کشور درگیر کروناست و برخی از اقشار از این موضوع آسیب جدی دیده‌اند، لازم است که هر یک از نمایندگان به نسبت توان خود به این مردم کمک مالی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، یکی از نمایندگان نامه‌ای تهیه کرده و قرار است در این نامه مشخص شود که چه میزان از حقوق هر یک از نمایندگان در این راستا کسر شود.

همچنین، حجت‌الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که نمایندگان کل حقوق فروردین ماه خود را در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دهند تا در اختیار مستضعفان و اقشاری که به دلیل کرونا دچار مشکل شده‌اند، قرار گیرد.
 

کد مطلب 4900167
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • علیزاده IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      اگر این کار انجام دهند عمل بسیار خداپسندانه میباشد اگر انجام دهند .؟
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      حالادون میپاشن بعدا صدها برابر انرا بر می دارندچون سیاست شان از اول همین بوده وخواهد بود
    • مردم تهران IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      واقعا ارسال پیامک برای گرفتن یک میلیون خجالت آوره.... اولش بهره 12 درصدی اعلام کردن حالا که قرض الحسنه شد میگن پیامک میدیم و برایمان پیامک ارسال کنید!!!!!!!!!!!!!!
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      خوش به حال نمایندها که آنقدر حقوق بالا می گیرندکه مکفی هستندواله ما کارمندان هفته اول حقوق مان تمام میشودوسه هفته باقیمانده شرمنده خانونده هستیم خداوند باعثین را خیر ندهد.
    • سما IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
      0 0
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      یعنی میشه یعنی امکان داره یعنی واقعا نماینده ها میخوان از حقوقشون بگذرن البته کاری هم نکردن ماه گذشته مجلس تعطیل بوده حقوق تعطیلاتشونه اگ همچین کاری کنند خودم تو تاریخ ثبت جهانی و ملی میکنم

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