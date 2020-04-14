تیک تاک ۳۷۵ میلیون دلار به مقابله با کرونا کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، «تیک تاک»۳۷۵ میلیون دلار کمک مالی برای مقابله با ویروس کرونا اهدا می کند.

این اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئوی چینی طی شیوع ویروس کرونا بسیار محبوب شده زیرا بسیاری از مردم مجبور هستند در خانه بمانند و با استفاده از سرویس های آن با جهان ارتباط برقرار کنند.

مبلغ اهدایی تیک تاک برای برنامه های مختلف و کمک به تهیه کنندگان تجهیزات پزشکی و کادر درمان صرف می شود. همچنین بخشی از آن به کاربران این اپلیکیشن از جمله موسیقی دانان، هنرمندان و خانواده اختصاص می یابد که به دلیل شیوع این ویروس با چالش هایی روبرو شده اند.

علاوه بر آن تیک تاک مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار برای تبلیغات شرکت های کوچک و متوسط در نظر گرفته تا به آنها کمک کند پس از کنترل شیوع این ویروس، کسب وکارشان را سرپا نگه دارند.

بیم از گسترش این ویروس عامل تعطیلی بسیاری از کسب وکارها است. اپلیکیشن تیک تاک نیز تصمیم دارد با در نظر گرفتن این میزان کمک مالی به آنها کمک کند فعالیت های اقتصادی خود را بهبود بخشند.