فعالیت محدود اتوبوسرانی مشهد از اول اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد، از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه خدمات رسانی محدود ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در شیفت صبح از ساعت ۶ الی ۸:۳۰ و شیفت عصر از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹ به شهروندان ارائه خواهد شد. اما در روزهای جمعه و تعطیل رسمی، اتوبوس‌ها فعال نخواهند بود.

بر این اساس ۲۷ خط شهری شامل خط یک؛ بی. آر. تی از مبدا پایانه امام رضا (ع) تا مقصد پایانه طبرسی، خط سه بی. آر. تی از مبدا شهرک شهید باهنر و پایانه مصلی تا مقصد انتهای امامیه و پایانه الهیه، خط دو تندرو از مبدا پایانه خواجه‌ربیع تا مقصد پایانه انقلاب اسلامی، خط ۳ تندرو از میدا پایانه الهیه تا مقصد پایانه شهید مفتح، خط ۴ تندرو از مبدا پایانه الهیه تا مقصد پایانه امام رضا (ع)، خط ۸ تندرو از مبدا پایانه انقلاب اسلامی، میدان آزادی تا مقصد پایانه انقلاب اسلامی، خط ۹ تندرو از مبدا پایانه انقلاب اسلامی، پل فجر تا مقصد پایانه انقلاب اسلامی، خط ۱۰ با مبدا پایانه غدیر تا مقصد پایانه وکیل آباد، خط ۱۴.۱ از مبدا پایانه الهیه تا مقصد پایانه آزادی، خط ۲۲.۲ از مبدا پایانه گردشگری تا مقصد پایانه انقلاب اسلامی خط ۲۸.۱ از مبدا پایانه مصلی تا مقصد پایانه فلسطین، خط ۳۷.۱ از مبدا پایانه شهید مفتح تا مقصد پایانه فلسطین فعال خواهند بود.

همچنین خط ۳۸ از مبدا پایانه خواجه‌ربیع تا مقصد کوهسنگی، پایانه زکریا، خط ۴۱ از مبدا نیزه تا مقصد همت‌آباد-طرق، خط ۴۹ از مبدا پایانه شهدا تا مقصد شهرک مهرگان، خط ۵۷ از مبدا گلشهر تا مقصد پایانه شهید هاشمی‌نژاد، خط ۷۱.۱ از مبدا پایانه انقلاب اسلامی تا مقصد شهرک ابوذر-پایانه صبا، خط ۷۶ از پایانه انقلاب اسلامی تا مقصد قائم-بوتان، خط ۸۸ از مبدا پایانه خواجه‌ربیع تا مقصد پایانه آزادی، خط ۸۹ از مبدا پایانه الهیه تا مقصد پایانه فلسطین، خط ۹۸.۱ از مبدا پایانه آزادی تا مقصد سرافرازان، خط ۲۰۵ از مبدا پایانه فردوسی تا مقصد سه راه فردوسی و خط ۷۰۱.۱ از مبدا پایانه انقلاب تا مقصد ایوان طرق به شهروندان خدمات رسانی خواهند داشت.

ضمن اینکه خط ۱۰۴۳ از مبدا شهید قربانی تا مقصد پایانه شهید هاشمی‌نژاد، خط ۱۰۹۴ از مبدا انتهای شاهد تا مقصد انتهای بولوار لادن، خط ۱۰۹۶ از مبدا انتهای توس ۹۱ تا مقصد انتهای بلوار لادن، خط ۱۵۰۶ از مبدا انتهای کریم آباد تا مقصد بولوار شارستان نیز از اول اردیبهشت فعال خواهند بود.

همچنین در کنار ۲۷ خط شهری، ناوگان اتوبوسرانی با خطوط ۴۰ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ – ۷۰۴ به ساکنان حومه شهر مشهد نیز خدمات رسانی خواهد داشت.