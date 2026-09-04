پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چالش‌های توقف طولانی کامیون‌های تجاری در مرزها، اظهار کرد: با توجه به اینکه تجارت دریایی کشور هنوز به روال عادی بازنگشته است، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و دو موضوع بسیار حائز اهمیت در شرایط فعلی به شمار می‌روند.

وی افزود: در مرزهای شرقی کشور، بخشی از جابه‌جایی کالا از مسیرهای شرقی انجام می‌شود و در حال حاضر در برخی مرزها شاهد تجمع ورودی‌ها هستیم. به عنوان نمونه، در مرز ریمدان به دلیل اینکه تاکنون این تعداد خودرو وارد این مرز نشده بود، زیرساخت و آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از کامیون‌های تجاری وجود ندارد.

سنندجی بیان کرد: مرز ریمدان در حال حاضر یک مسیر خاکی و یک گذر بسیار کوچک است و باید برای این شرایط فکر کرد. البته برای رفع این مشکل در حال برنامه‌ریزی هستند. هفته گذشته نیز به ما اعلام شد که مرز ریمدان به صورت ۲۴ ساعته فعال شده است.

وی ادامه داد: در مرز بازرگان نیز شرایط مشابهی وجود دارد و قاعدتاً ظرفیت ورودی و خروجی مرزها با توجه به شرایط و اوضاع فعلی با مشکلاتی مواجه شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران تصریح کرد: حدود یک ماه پیش یا سه هفته قبل از مرز بازرگان بازدید کردیم و در آن زمان نزدیک به ۵۵۰۰ خودرو در نوبت بودند. برای مدیریت این وضعیت، سامانه‌ای برای نوبت‌دهی ایجاد کرده‌اند که کامیون‌ها از طریق آن نوبت دریافت می‌کنند و سپس به آنها اعلام می‌شود که برای مثال دو روز بعد، در ساعت مشخصی برای عبور از مرز مراجعه کنند.

وی یادآور شد: واقعیت این است که وقتی حدود ۵ هزار تا ۵۵۰۰ خودرو در نوبت عبور از مرز قرار دارند، با توجه به اینکه در بخش حمل‌ونقل دریایی و جابه‌جایی از مسیر دریا مسائل و مشکلاتی به وجود آمده، این فشار به مرزهای زمینی و ریلی منتقل می‌شود و در نتیجه شاهد تجمع کامیون‌ها در این بخش‌ها هستیم.

سنندجی با تأکید بر اینکه برای مدیریت این وضعیت اقدامات مختلفی می‌توان انجام داد، اظهار کرد: یکی از راهکارها این است که پس‌کرانه ایجاد کنیم و مرز را صرفاً به مسیر عبور تبدیل کنیم. همچنین مدیریت واحد و پنجره واحد در مرزها حتماً باید اجرا شود.

وی عنوان کرد: مرزها حتماً باید به صورت ۲۴ ساعته فعال باشند. همچنین ممکن است برای جابه‌جایی کالاهای اساسی، مسیر خاص‌تری در نظر گرفته شود. اینها تمهیداتی است که به نظر من باید برای آنها برنامه‌ریزی شود؛ همه این مباحث منتقل شده و در حال برنامه‌ریزی برای اجرای این اقدامات هستند تا این اتفاقات محقق شود.

این مقام صنفی درباره وضعیت کانتینرهای ایرانی باقی‌مانده در پاکستان و اینکه آیا این کانتینرها به کشور منتقل شده‌اند یا همچنان در پاکستان قرار دارند، گفت: در حال برنامه‌ریزی برای انتقال این کانتینرها هستیم. جلسه‌ای با مدیران گمرک و مدیران مرتبط در کراچی و مجموعه‌های معادل آن برگزار شده و در حال برنامه‌ریزی هستیم تا کانتینرهای باقی‌مانده جابه‌جا شوند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران تأکید کرد: تقاضا داریم که حتماً صاحبان کانتینرها و صاحبان کالا به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کنند تا بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بتوانیم صاحبان کالا را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: صاحبان کالا باید خودشان برای انجام این فرآیند مراجعه کنند، زیرا عملیات اجرایی جابه‌جایی و ارائه مدارک باید توسط آنها انجام شود. بنابراین لازم است صاحبان کالا مراجعه کنند تا بتوانیم روند جابه‌جایی کالاها را تسریع کنیم.

سنندجی در پایان خاطرنشان کرد: انتقال بخشی از کانتینرهای ایرانی از پاکستان به داخل کشور در حال انجام است، اما تعداد زیادی کانتینر همچنان در پاکستان وجود دارد و برای جابه‌جایی این تعداد کانتینر، صاحبان کالا حتماً باید درخواست خود را اعلام کنند تا این انتقال انجام شود.