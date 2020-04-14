۳ برند خارجی ژل بازی کودکان غیرمجاز و فاقد پروانه بهداشتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هشدار در خصوص توزیع، فروش و مصرف ژل‌های بازی غیرمجاز در سطح عرضه و فضای مجازی عناوین ۳ نشان تجاری خمیر و ژل‌های بازی (اسلایم) غیرمجاز را معرفی کرد.

با توجه به وجود مواد سرطان‌زا در این ژل‌ها که ارتباط مستقیمی با سلامت کودکان دارند عناوین نشان‌های تجاری SLIME MELODY، BLOBBY Magical Gell و آلیسا که فراوانی بیشتری در سطح عرضه و فضای مجازی دارند غیرمجاز اعلام شده است.

بر اساس این اعلام توزیع، خرید و مصرف این گونه محصولات از این نشان‌های تجاری ممنوع و نسبت به تشدید اقدامات کنترلی و رصد سطح عرضه و فضای مجازی اقدام خواهد شد.

پیش از این در خصوص فهرست کالاهای سلامت‌محور قاچاق قطعی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع‌رسانی شده بود.

عرضه ژل‌ها و خمیرهای بازی مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو و درج پروانه بهداشتی مربوطه بر روی این محصولات است.