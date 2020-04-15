  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ فروردین ۱۳۹۹، ۸:۳۹

به دلیل بی توجهی به دستور ستاد کرونا؛

یکی از تالارهای پذیرایی شهر قروه پلمب شد

یکی از تالارهای پذیرایی شهر قروه پلمب شد

قروه- یکی از تالارهای سطح شهر قروه به دلیل بی توجهی به دستور ستاد ملی کرونا و اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در جریان بازدید تیم بازرسی ستاد مدیریت بحران شهرستان قروه در راستای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند یکی از تالارهای شهر قروه به دلیل بی توجهی به هشدارهای بهداشتی پلمب گردید.

مسئول تالار با زیرپا گذاشتن قانون ستاد ملی کرونا اقدام به بازگشایی تالار کرده بود و همچنین قصد برگزاری مراسم عروسی داشت که با برخورد به موقع تیم بازرسی ستاد بحران شهرستان قروه مواجه شد.

در طرح فاصله گذاری هوشمند یکی از مکان هایی که باید تعطیل باشند تالارها هستند بر همین اساس تالار مذکور به دلیل بی توجهی به هشدارهای بهداشتی و اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی پلمب شد.

در همین راستا ستاد مدیریت بحران شهرستان قروه از تمامی شهروندان قروه ای درخواست کرد تا هرگونه موارد خطرآفرینی که منجر به تهدید علیه بهداشت عمومی می شود را به ستاد بحران اطلاع دهند. 

کد مطلب 4900897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها