یکی از تالارهای پذیرایی شهر قروه پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در جریان بازدید تیم بازرسی ستاد مدیریت بحران شهرستان قروه در راستای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند یکی از تالارهای شهر قروه به دلیل بی توجهی به هشدارهای بهداشتی پلمب گردید.

مسئول تالار با زیرپا گذاشتن قانون ستاد ملی کرونا اقدام به بازگشایی تالار کرده بود و همچنین قصد برگزاری مراسم عروسی داشت که با برخورد به موقع تیم بازرسی ستاد بحران شهرستان قروه مواجه شد.

در طرح فاصله گذاری هوشمند یکی از مکان هایی که باید تعطیل باشند تالارها هستند بر همین اساس تالار مذکور به دلیل بی توجهی به هشدارهای بهداشتی و اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی پلمب شد.

در همین راستا ستاد مدیریت بحران شهرستان قروه از تمامی شهروندان قروه ای درخواست کرد تا هرگونه موارد خطرآفرینی که منجر به تهدید علیه بهداشت عمومی می شود را به ستاد بحران اطلاع دهند.