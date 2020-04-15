واکنش رئیس جمهور به دلارهای گمشده/ روحانی: ۵ بسته حمایتی می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: ما باید همزمان با بیماری و بیکاری مبارزه کنیم و اگر اینگونه عمل کنیم، قدم به قدم شرایط کشور را به سمت مطلوب برای مردم به پیش خواهیم برد.

روحانی ادامه داد: کرونا به مسئله مهم جهانی تبدیل و معضلی مهم برای جهان شده است و تقریباً همه دنیا تحت تأثیر موج این بیماری قرار گرفته‌اند. تجارت، معاملات، اقتصاد، سیاست و به‌طور کلی همه امور در دنیا تحت تأثیر شرایط جدید قرار گرفته است.

وی گفت: برای اولین بار نام یک بیماری تبدیل به محاسبه تاریخی شده است. دوران کرونا و پساکرونا به این معنی است که در دوران شیوع کرونا باید برای مبارزه با بیماری تلاش کنیم و در دوران پساکرونا باید برای بهبود اقتصاد گام برداریم.

رئیس قوه مجریه افزود: مردم، دولت و همه قوا و ارکان کشور باید در کنار یکدیگر باشند تا بر مشکلات غلبه کنیم. وظایفی را در این مسیر دولت دارد، بخشی از وظایف را دیگر ارکان‌ها و بخش بزرگ را نیز مردم بر عهده دارند.

روحانی عنوان کرد: دولت موظف است تلاش کند تا مبتلایان به بیماری را شناسایی و جدا کرده، آنها را به بیمارستان و نقاهتگاه منتقل کند تا بیماری به دیگر بخش‌های جامعه سرایت نکند.

وی تصریح کرد: وظیفه دوم دولت مراقبت و پرستاری از کسانی است که نیاز به تخت بیمارستانی یا بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دارند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: چه در بخش اول مربوط به شناسایی بیماران و چه در بخش دوم مربوط به مراقبت، وزارت بهداشت تلاش خوبی را انجام داده و کادر پزشکی ما از پایان بهمن تاکنون، بخشی سرافراز در مقابل مردم بوده است.

روحانی ادامه داد: ما در برابر تاریخ سرافراز هستیم که در استان و یا شهری بیماری نبوده است که به بیمارستان مراجعه کرده و با درب بسته مواجه باشد یا تخت بیمارستانی برایش خالی نباشد. بیماری نبوده است که احتیاج به مراقبت ویژه داشته و آی سی یوی ما برای وی ظرفیت نداشته باشد.

وی گفت: این افتخار ماست و باید گفت که کادر درمان، پرستاران و پزشکان ما مجاهدتی شبانه روزی کردند و حتی ساعتی هم از فعالیت باز نایستادند و خستگی بر آنها غلبه نکرد.

رئیس قوه مجریه افزود: در جاهایی از جهان بوده که بیمار به بیمارستان مراجعه کرده ولی با وجود ظرفیت تخت خالی، پرستار یا پزشک نبوده است که از وی مراقبت کند و یا اینکه بخش مراقبت ویژه نتوانسته بیمار را بستری کند.

روحانی عنوان کرد: ما در کشور خودمان نمونه این اوضاع را در طول سه ماه ندیده‌ایم. ما ندیدم که کسی به بیمارستانی مراجعه کند و آنها بیمار را برگردانند و یا به خاطر فقر مالی، بیمار بستری نشود. برخی از بیماران ما با بیمه و برخی که قشر ضعیف بودند نیز به رایگان درمان شدند.

وی تصریح کرد: حتی اتباع خارجی که قانونی در کشور ما زندگی می‌کنند نیز رایگان مورد درمان قرار گرفتند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: کار سوم دولت تهیه لوازم ضروری مربوط به بهداشت عمومی مردم و یا لوازم ضروری برای کادر درمان بود. مثلاً کیت‌های تشخیصی، ونتیلاتور، تخت سی تی اسکن، دستکش، ماسک، مواد ضدعفونی و به طور کلی موارد مورد نیاز برای مردم و بخش درمان تلاش همه جانبه‌ای شد تا نیازها برطرف شود.

روحانی ادامه داد: کارگاه‌های عمومی، خصوصی، نیروهای مسلح و وزارت صمت همه به میدان آمده و خوشبختانه در زمینه ماسک و گان ویژه برای کادر درمان و همچنین دارو، نیازمندی در بیمارستان‌ها نداریم.

وی گفت: بخش بزرگی از نیاز مردم مانند مواد ضدعفونی هم در اختیار مردم است و برخی اقلام مانند ماسک که محدودیت‌هایی وجود دارد، طی روزها و هفته‌های آینده مشکلات و کمبودها برطرف خواهد شد.

رئیس قوه مجریه افزود: شرایط کشور ما در این زمینه قابل مقایسه با دیگر کشورها است. کار بزرگی صورتی گرفت تا این اقدامات بزرگ انجام شود.

روحانی عنوان کرد: کار چهارم دولت، تأمین مایحتاج عمومی مردم برای مصرف روزمره بوده است. مردم وقتی به فروشگاهی مراجعه کنند و با قفسه خالی مواجه شده و یا اینکه به آنها گفته شود روز دیگر مراجعه کنید. این موضوع برخلاف بسیاری از کشورها بود که با چنین کمبودهایی دست به گریبان بودند.

وی تصریح کرد: باید از بانک مرکزی، بخش حمل و نقل، گمرک و دیگر بخش‌ها تشکر کنم. در طول این مدت به دلیل دستورات پزشکی برخی حمل و نقل‌ها کاهش پیدا کرده و یا متوقف شده است؛ ولی در زمینه حمل بار و کالا، تردد کامیون‌ها در اسفند و فروردین بیش از سال‌های قبل بوده و به این معنی است که با تلاش همه گروه‌ها، آنچه باید برای مردم و یا بخش تولید بوده فراهم و تأمین شده است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: همه به صحنه آمده و جهاد عمومی داشتند تا مردم نیازمند مایحتاج روزمره نشوند.

رئیس‌جمهور گفت: شرایط کشاورزی ما از سال‌های قبل بهتر است و پیش بینی‌ها حاکی از آن است که امسال در زمینه تولیدات زراعی بین ۳.۵ تا ۴ درصد افزایش تولیدات خواهیم داشت. در زمینه گندم ۱۴ میلیون تن گندم پیش بینی شده است که ان شاالله تأمین خواهد شد و نانوایی‌ها و اصناف هر مقدار که نیاز داشته باشند این نیازها تأمین خواهد شد.

وی افزود: در زمینه برنج هم پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تولید به میزان ۲.۶ میلیون تن خواهد بود و این یک رقم قابل ملاحظه‌ای است و نیازمندی کشور را برطرف خواهد کرد. درباره شکر نیز پیش بینی شده است که ۱.۷ میلیون تن تولید خواهیم داشت و این تولیدات اعم از چغندر قند و نیشکر است که در مجموع بخش اعظم نیاز ما را تأمین خواهد کرد.

روحانی همچنین گفت: در بخش دام و آبزیان نیز وضعیت امسال ما بهتر از سال گذشته خواهد بود و ما رشد محصولات و تولید را خواهیم داشت. ۴۶ هزار هکتار را که در نظر داشتیم در سیستان فعال شود تقریباً این مقدار فعال شده است و ۲۹۵ هزار هکتار خوزستان و ایلام نیز آماده شده و مشغول فعالیت هستند. ان شالله امسال محصول بهتر و بیشتری خواهیم داشت. به خاطر اقدامات زیربنایی که انجام شده اعم از آماده شدن زمین، کانال کشی‌ها، زه کشی‌ها، تأمین آب، سدها و همه اقدامات اینچنینی و هم به خاطر رحمت الهی که امسال هم شامل حال ما بود سال بسیار خوبی را پیش رو خواهیم داشت.

رئیس‌جمهور ادامه داد: حدود ۵۰ تالاب در سالی که گذشت آبگیری شد. دریاچه ارومیه که یکی از مسائل مهم برای دولت بود برگشته به شرایط ۱۰ سال پیش و این کار بسیار بزرگ است که انجام گرفته است. طرح‌های بزرگی امسال در زمینه آب و خاک خواهیم داشت که امسال در تابستان و پاییز به افتتاح خواهد رسید و امیدواریم که کل طرح گرمسیری که سالهاست داریم روی آن کار می‌کنیم و دولت‌های قبلی قدم‌هایی در این راستا برداشتند و این دولت قدم بسیار بزرگی برای تحقق آن برداشته به سرانجام برسد.

وی افزود: امسال شرایط ما شرایط بسیار خوبی خواهد بود و دشمنان ما تبلیغ نکنند که پارسال وضع دولت خیلی بد بود و امسال بدتر خواهد بود. پارسال وضع رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت بود؛ یعنی در سال ۹۸ علیرغم همه فشارها اقتصاد بدون نفت ما رشد مثبت داشته است و همه پیش‌بینی ها حاکی از آن است که امسال هم این رشد مثبت خواهد بود. بانک مرکزی در گزارشی که اخیراً برای من فرستاده هم تورم و هم رشد اقتصادی را بهتر از سال پیش پیش بینی کرده است.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط ما امسال شرایط خوبی است، گفت: تبلیغ نکنند که پارسال وضع دولت خیلی بد بود امسال خیلی بدتر است؛ خیر، پارسال هم وضع رشد اقتصادی مان مثبت بود. سال ۹۸ علی رغم همه فشارها رشد اقتصاد بدون نفت ما مثبت بوده و امسال هم همه پیش بینی‌ها می‌گوید مثبت است. بانک مرکزی در پیش بینی‌ای که اخیراً برای من ارسال کرده است هم رشد اقتصادی و هم تورم را بهتر پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه امسال شرایط تورم را از دو سال گذشته بهتر پیش بینی می‌کنند، تصریح کرد: آن طور که رسانه‌های خارجی تبلیغ می‌کنند که مردم گرفتار هستند و امسال مشکلات فراوان خواهند داشت، نیست. امسال سال خوبی خواهد بود البته پیدا است ما مشکلات تحریم و کرونا را در جای خود داریم اما آن شرایط سیاهی که ترسیم می‌کنند و دل مردم را خالی می‌کنند کاملاً دروغ و بی اساس است.

روحانی بیان کرد: همه ما با پشتیبانی یکدیگر و در کنار هم بودن و تلاش کردن و با حضور مردم در صحنه، فداکاری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انشاالله شرایطی خواهیم داشت که آنچنان که دشمنان ما ترسیم می‌کنند نخواهد بود و ان شاءالله شرایط ما علی رغم همه مشکلات، در سالی که هستیم شرایط نسبتاً قابل قبول و مطلوب برای مردم خواهد بود.

به گزارش مهر، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این اقدام قدم چهارمی است که دولت برای تأمین مایحتاج مردم برداشته است، تصریح کرد: البته به فکر کل سال هم هستیم. همانطور که می‌دانید از ۴ میلیون تن از کالاهای اساسی که در گمرکات داشتیم یک میلیون ترخیص شده است و بانک مرکزی توانسته است ارزهای لازم را تأمین کند. بانک مرکزی در همین مدت ۲۰و چند روز فروردین علی رغم همه مشکلاتی که داشتیم یک میلیارد دلار برای کالاهای اساسی مورد نیاز ما پرداخت کرده است.

وی افزود: مشخص است که ما طبق برنامه‌ای که از آغاز سال برای تأمین مایحتاج مردم پیش بینی کردیم پیش خواهیم رفت. ان شاءالله امیدواریم خداوند هم عنایت خود را نسبت به مردم و کشور ما ارزانی بدارد و ما بتوانیم از این مشکلات امسال عبور کنیم.‌

روحانی با بیان اینکه وظیفه پنجم دولت در این مقطع کمک به آسیب دیدگان اقتصادی است، تاکید کرد: این کار، کار ساده ای نیست و در تمام دنیا بیکاری و کسب و کارهایی که نمی‌تواند فعال باشد وجود دارد. پیداست پروازها خوابیده، تلاش‌های که در زمینه گردشگری انجام می‌شد تقریباً متوقف است و خیلی از بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته است. ما حتی می بی نم در مسأله قیمت نفت، چگونه تحت تأثیر شرایط قرار گرفت و علی رغم اینکه اخیراً تولید نفت کاهش پیدا کرده است هنوز قیمت نفت به سمت مطلوب حرکت نکرده است‌.

رئیس جمهور ادامه داد: امسال سالی است که همه بخش‌های اقتصاد و اجتماعات تحت تأثیر این بیماری است و ما باید در برابر آن برنامه ریزی کنیم. انشاالله طبق برنامه‌ای که ما پیش بینی کردیم مردم ما می‌توانند مطمئنم باشند نیازهای اساسی آنها مرتفع خواهد شد.

روحانی با اشاره به اینکه نسبت به آسیب دیدگان کسب و کارها در این مدت ما دو تصمیم گرفتیم، خاطرنشان کرد: یک تصمیم برای این بود که در بخش بهداشت و درمان نیازمندی‌ها را تأمین کنیم و دیگر اینکه در صندوق بیکاری نیازمندی‌ها را تأمین کنیم و برای این حدود، ۲۵ هزار میلیارد تومان پول و اعتبار در نظر گرفتیم که به تدریج پرداخت می‌کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای تسهیلات برای مردم، ۷۵ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار دادیم گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان با بهره صفر بانک مرکزی در اختیار گذاشته است و ۵۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها در اختیار گذاشتند. این ۷۵ هزار میلیارد تومان با سود ۱۲ درصد در اختیار کسب و کارهایی که دچار مشکل شدند قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه روز گذشته برای ۵۲ هزار میلیارد از این ۷۵ هزار میلیارد که مربوط به کسب و کارها می‌شود تصمیم گرفته شد، تصریح کرد: بر مبنای تصمیم دیروز، ان شاءالله قدم به قدم اینها اجرایی می‌شود و بانک‌ها تسهیلات را در اختیار ده رسته ای که در معرض آسیب قرار گرفتند و مشخص شده قرار می‌دهند و وزارتخانه‌هایی که مشخص است مانند وزارت گردشگری، صنعت و وزارت کار، بنگاه‌ها را مشخص می‌کنند و مقدار پولی که باید در اختیارشان قرار گیرد مشخص می‌شود و با برنامه ریزی که شده از اواخر ماه اردیبهشت می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

وی افزود: ما ۲۳ هزار میلیارد تومان هم برای امور مردم یعنی تمام یارانه بگیرها گذاشتیم. یعنی ۲۳ میلیون خانواده‌ای که هستند، برای هر خانواده یک میلیون تومان در نظر گرفتیم که این هم در جلسه روز گذشته برای ما به التفاوتی که برای پرداختش به عنوان قرض الحسنه بودن مدنظر بود را دولت به عهده گرفت. البته از لحاظ مقرراتی ما در کمیته اقتصادی تصویب کردیم و در جلسه ستاد کرونا نیز باید اینها را به تصویب برسانیم.

روحانی خاطرنشان کرد: ان شاءالله در جلسه یکشنبه ستاد کرونا مواردی که باید مصوب شود، مطرح و تصویب می‌شود و تلاش ما این است این مبلغ هم قبل از شروع ماه رمضان در اختیار مردم قرار گیرد که البته هر کسی که علاقمند و داوطلب است می‌تواند از این وام قرض الحسنه استفاده کند و به تدریج از یارانه آنها از ماه‌های بعد یعنی از تیر ماه به بعد کسر خواهد شد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای سه میلیون نفر از افرادی که خیلی نیازمند هستند و ما فکر می‌کردیم در چهار نوبت اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد به آنها بسته حمایتی بدهیم تصمیم گرفتیم یک بسته هم برای ماه رمضان اضافه کنیم و مجموعاً ۵ بسته شده و برای ۴ میلیون خانوار هم تسهیلات ویژه یک تا دو میلیون تومانی در نظر گرفتیم و مصوباتش انجام گرفته است، بنابراین این هم بخشی است که دولت می‌تواند کمک کند.

روحانی افزود: البته در این بخش نهادهای دیگری هم هستند که از بودجه‌ای که از دولت می‌گیرند یا از جای دیگر منابعی در اختیار دارند هم دارند کمک می‌کنند و می‌خواهند کمک کنند که به معاون اول دستور دادم جلسه‌ای در این زمینه بگذارد و هماهنگی‌ای به وجود بیاورد. یا باید بگوییم هر که هر کمکی می‌خواهد انجام دهد اگر از بودجه دولت است، درصدی را در اختیار بگذارد و آن درصد جایی جمع شود و ما تقسیم کنند یا اگر خودشان می‌خواهند بدهند، خودشان انجام دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس، اظهار کرد: ما امروز بزرگترین عرضه سهام اولیه را در بورس داریم، این نشان از حرکتی است که ما در دولت دوازدهم به مردم قول داده بودیم. من از روز اولی که وزرا می‌خواستند با مقام معظم رهبری مشورت کنند، ایشان مشرف شده بودند به مشهد و من هم به مشهد رفتم. یکی از نکاتی که ایشان در آن جلسه تاکید کرد این بود که تصدی گری دولت را کاهش دهید و اموال و سهام دولتی را به مردم عرضه کنید.

وی افزود: در همان جلسه آقا فرمودند که من درباره نیروهای مسلح هم همین دستور را می‌دهم. بعد هم یکی دوبار دیگر همین تاکید را ایشان انجام دادند. حتی نسبت به مساله تأمین اجتماعی و شستا، کسی نامه‌ای برای ایشان نوشته بود که شستا مربوط به دولت نیست، اما ایشان فرموده بودند که شستا مربوط به دولت است و دولت باید آن را به مردم عرضه کند.

روحانی گفت: تأمین اجتماعی هم باید دست از تصدی گری بردارد. البته اشکال ندارد سهام داشته باشد، ولی تصدی گری و مدیریت را باید قدم به قدم واگذار کند. در تاریخ بورس ایران شاید برای اولین بار است که چنین عرضه بزرگی امروز انجام می‌گیرد و کل شرکت‌های شستا که حدود ۱۸۰ بنگاه است، همه با هم عرضه می‌شوند. این هلدینگ اقتصادی بزرگ یکجا عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: من به وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی تبریک می‌گویم که شستا را پشت شیشه شفافیت آوردند تا همه ببینند. این شستا که این همه پشت آن حرف و حدیث بود، امروز توانستند آن را شفاف کنند. من در سال ۹۷ و وقتی بودجه ۹۸ را عرضه می‌کردم، گفتم ما حرکت بزرگی را در سال ۹۸ در زمینه عرضه سهام خواهیم داشت و من در سال ۹۸ این موضوع را هر ماه پیگیری می‌کردم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز ۱۰ درصد سهام این شرکت بزرگ عرضه می‌شود یعنی ۲ میلیون نفری که در بورس حضور دارند می‌توانند از این سهام بهره مند شوند و حدود ۸ میلیارد سهم عرضه می‌شود. دیروز برخی از معاندین ما نوشتند که اقتصاد ایران خیلی خراب است و جای تعجب است که بورس ایران انقدر خوب است. یعنی ناچار شدند که بگویند وضع بورس خوب و فوق العاده است. من از وزیر اقتصاد و مسئولین بورس تشکر می‌کنم که کارهای بزرگی در سال ۹۸ و ۹۹ انجام دادند.

روحانی گفت: مبازره با فساد این است که اقتصاد را شفاف و رقابتی و مردمی کنیم. من از بقیه دولت هم می‌خواهم که از این مدل پیروی کنند یعنی سهام بخش‌های بزرگی مثل ایمیدرو، صندوق‌های بزرگ نفت و دفاع را عرضه کنند.

وی در ادامه با اشاره به بحث نظارت گفت: نظارت کار بسیار خوبی است و در قانون اساسی ما هم این موضوع پیش بینی شده است و دستگاه‌های نظارتی ما باید کار نظارتی خود را بی‌ملاحظه انجام دهند اما این دستگاه‌ها برای همه آنهایی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند. دولت دو تا سمت دارد، یکی اداره اجراییات و یکی هم اداره کل کشور است. بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اختیار رئیس‌جمهور کشور است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه پول‌ها است تا ببیند چگونه خرج شده است، یعنی برای همه کسانی است که از بودجه استفاده می‌کنند. نظارت ما باید عام باشد. اینجا خودی و غیرخودی نداریم چون همه از بودجه استفاده می‌کنند.

روحانی گفت: حرف تا زمانی که از دهان بیرون نیامده است می‌توان آن را تعدیل کرد ولی وقتی از زبان خارج شد، هرکسی شروع به حرف زدن می‌کند. یک سازمان نظارتی وقتی می‌خواهد گزارش تهیه کند مگر با مسئولین دولتی قهر است؟ خب با این مسئولین صحبت کند. دیروز رئیس کل بانک مرکزی پاسخ ایرادات دیوان محاسبات را داد. دولت از نظارت بدش نمی‌آید. نظارت باید باشد. اما می گویم نصفه و نیمه کار نکنیم.

وی ادامه داد: من خواهش می‌کنم که برخی دوستان بیانشان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کنند. آن بخشی که مربوط به ارز بود، صد در صد غلط بود و ناشی از بی اطلاعی محض از قوانین کشور بود. این خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف با قوانین منطبق نباشد. این پاسخ من برای دفاع از دولت نیست، بلکه برای دفاع از حق و واقعیت است.

رئیس جمهور با اشاره به فرارسیدن روز ارتش، گفت: ما همه ساله در روز ۲۹ فروردین در کنار مرقد امام (ره) می‌رفتیم و نظاره گر رژه نیروهای مسلح بودیم. اما امسال این کار به دلیل شرایط بهداشتی امکان پذیر نیست. البته من یک بیانیه‌ای را صادر می‌کنم چون موفق نیستم که حضوری خدمت نیروهای مسلح برسم.

روحانی تاکید کرد: لازم است از ارتش و نیروهای مسلح تشکر کنم. ما به ارتش هم برای صلح و هم برای جنگ نیاز داریم. هر مشکلی پیش بیاید نیروهای مسلح در صحنه هستند. من از ارتش و سپاه و بسیج و ناجا و همه کسانی که برای مقابله با کرونا تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: امام در ۲۹ فروردین سال ۵۸ کار بزرگی انجام داد. در آن روز توطئه بزرگی علیه ارتش مطرح بود. من در آن زمان در ستاد ساماندهی ارتش بودم. من با همه وجود لمس می‌کنم که تصمیم امام چقدر مهم بود چراکه عده‌ای می‌خواستند ارتش را نابود کنند. ارتش روز ۲۹ فروردین به خیابان آمدند و گفتند ارتش فدای ملت و مردم جواب می‌داند که ملت فدای ارتش. در آن روز پیوند تاریخی بین ملت ایران و ارتش ایران بوجود آمد و جاودانه خواهد بود.

رئیس‌جمهور گفت: امیدوارم ارتش امسال در صحنه مبارزه با کرونا در کنار سایر نیروهای مسلح سرافراز باشد.