مانع تراشان مبارزه با مواد مخدر، شریک مافیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، الکساندر فدولوف، نماینده‌ی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در تهران با علی باقری کنی معاون بین‌الملل و حقوق بشر رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌ی قضائیه با اشاره به هم‌جواری ایران با بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی مواد مخدر جهان، تصریح کرد: ممانعت برخی از کشورهای غربی در دسترسی جمهوری اسلامی ایران به تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افرازی مقابله با قاچاق مواد مخدر بیانگر آن است که این کشورها نه تنها قصد مبارزه‌ی جدی با تولید و توزیع مواد مخدر در جهان را ندارند، بلکه از تولید و توزیع آن سود هم می‌برند. از این‌رو کشورهایی که در مسیر مبارزه‌ی ایران با مواد مخدر مانع‌تراشی می‌کنند، شریک مافیای مواد مخدر هستند.

علی باقری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با مواد مخدر صدها شهید تقدیم کرده است، تأکید کرد: انتظار ایران این است که سازمان ملل در قبال جان سربازان ایرانی بی‌تفاوت نبوده و در مقابل تحریمِ تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با مواد مخدر از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ساکت نباشد.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌ی قضائیه با تأکید بر اینکه تولید مواد مخدر پس از حضور اشغالگران امریکایی و متحدان غربی آن در افغانستان بیش از ۵۰ برابر شده، به ارتقای توانمندی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: با وجود مانع‌تراشی‌های کشورهای غربی، توان مقابله‌ی همه‌جانبه‌ی ایران با مواد مخدر در عرصه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضائی در طول سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته که دستاوردهای زیادی را هم به دنبال داشته است.

علی باقری کنی با اشاره به برخی زمینه‌های همکاری میان ایران و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، اظهار داشت: با توجه به سیاست قوه‌ی قضائیه برای بسط عدل و قبض دستگاه عدلیه، پیشگیری جایگاه بسزایی در سیاست‌های قضائی داشته و به همین دلیل جمهوری اسلامی از همکاری در این امر استقبال می‌کند.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌ی قضائیه با اشاره به ابتکار بی‌نظیر جمهوری اسلامی در اعطای مرخصی به حدود یک‌صد هزار زندانی، تصریح کرد: مرخصی ۱۰۰ هزار زندانی علاوه بر اینکه بیانگر اهتمام عملی جمهوری اسلامی به کرامت انسانی است، نشان‌دهنده‌ی باور دستگاه قضائی به اصلاح مجرمان برای بازگشت به جامعه و اعتماد قوه‌ی قضائیه به سازوکارهای تربیتی زندان‌ها است تا جایی که ترتیبات آزادی ۱۰۰ هزار زندانی را در یک مقطع زمانی در سطح کشور فراهم کرده است.

نماینده‌ی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در تهران نیز با اشاره به سوابق کاری انتظامی و سیاسی خود در امر مبارزه با مواد مخدر در سطوح ملی و بین‌المللی تصریح کرد: به عنوان کسی که طی سالیان گذشته در مقام افسر ارشد پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیپلمات فعالیت کرده‌ام، شهادت می‌دهم که بهترین اقداماتی که در مبارزه با مواد مخدر در سطح جهان در حال انجام است، در ایران محقق می‌شود و باید از این بابت از ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل به فهرستی از عرصه‌های همکاری در زمینه‌های حقوقی و قضائی اشاره کرد و آمادگی این دفتر را برای اجرای برنامه‌های همکاری دوجانبه در سال جاری اعلام کرد.