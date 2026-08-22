مطالبه خونخواهی باید به تقویت بازدارندگی کشور منجر شود

حجت الاسلام والمسلمین احسان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ انسجام ملی و حضور مسئولانه مردم در عرصههای مختلف است؛ چراکه قدرت واقعی کشور تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود و سرمایه اجتماعی و اراده عمومی نیز بخش مهمی از اقتدار ایران را تشکیل میدهد.
وی افزود: مردم ایران در مقاطع حساس نشان دادهاند که میان اختلافنظرهای سیاسی و دفاع از اصل کشور تفاوت قائل هستند و زمانی که امنیت و استقلال ایران مورد تهدید قرار میگیرد، با وجود سلایق متفاوت، در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
قاسمی با بیان اینکه دشمن همواره تلاش کرده از اختلافات داخلی برای تضعیف کشور استفاده کند، ادامه داد: یکی از محاسبات غلط جریانهای متخاصم این بود که فشار و جنایت میتواند جامعه ایران را در مقابل یکدیگر قرار دهد، اما رفتار مردم نشان داد که چنین محاسبهای با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: حضور مردم در میدان، پیام روشنی برای دشمن دارد و آن این است که فشار، تهدید و جنایت نمیتواند پیوند مردم با سرزمین و استقلال کشورشان را از بین ببرد.
داغ شهادت، اراده مردم را متوقف نمیکند
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به شهادت رهبر و فرماندهان کشور، بیان کرد: از دست دادن شخصیتهایی که برای جامعه الهامبخش بودهاند، بدون تردید داغ بزرگی است، اما همین حوادث میتواند اراده ملت را برای ادامه مسیری که شهیدان ترسیم کردهاند، مستحکمتر کند.
قاسمی با اشاره به شهادت مردم بیگناه میناب و لامرد و همچنین جمعی از سرداران کشور گفت: هیچکدام از این اتفاقات نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. هر جنایت باید در جای خود مورد پیگیری قرار گیرد و مطالبه عمومی برای روشن شدن ابعاد آن و مجازات عاملان، باید زنده بماند.
پاسخ به تجاوز، انفعال نیست
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه درباره ضرورت واکنش به اقدامات دشمن گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که عقبنشینی در برابر زیادهخواهی قدرتهای متجاوز، تضمینی برای پایان تهدیدها ایجاد نمیکند؛ بلکه در بسیاری از موارد، دشمن را به تکرار رفتار خود امیدوار میکند.
وی افزود: بنابراین پاسخ جمهوری اسلامی به تهدید و تجاوز باید مبتنی بر عقلانیت، اقتدار و محاسبه دقیق باشد و نباید اجازه داد دشمن از سکوت یا اختلافات داخلی، نشانه ضعف دریافت کند.
قاسمی خاطرنشان کرد: مقاومت به معنای بیتدبیری یا تصمیمگیری احساسی نیست؛ بلکه به این معناست که کشور در برابر فشار خارجی، استقلال تصمیمگیری خود را حفظ کند و اجازه ندهد دیگران برای آینده ملت ایران تعیین تکلیف کنند.
دشمنی آمریکا را نباید به تغییر دولتها محدود کرد
وی با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا علیه ایران گفت: نگاه به رفتار چند دهه گذشته آمریکا نشان میدهد که مسئله، صرفاً به یک دولت یا یک رئیسجمهور محدود نیست، بلکه بخش مهمی از سیاست این کشور در قبال ایران بر فشار و مهار جمهوری اسلامی استوار بوده است.
قاسمی ادامه داد: از همین رو نباید با تغییر افراد یا دولتها، تصور کرد که ماهیت سیاستهای خصمانه به طور خودکار تغییر خواهد کرد. معیار قضاوت باید رفتار واقعی باشد، نه وعدهها و شعارهای سیاسی.
خونخواهی؛ مطالبهای فراتر از واکنش احساسی
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه تأکید کرد: خونخواهی در نگاه ما صرفاً یک واکنش عاطفی به شهادت عزیزان نیست، بلکه بخشی از مطالبه امنیت و ایجاد بازدارندگی است.
وی افزود: اگر دشمن مطمئن باشد که اقدامات تجاوزکارانه هزینهای برای او ندارد، احتمال تکرار آن افزایش پیدا میکند. بنابراین ایجاد بازدارندگی باید در چارچوب سیاستهای کلان کشور دنبال شود تا هیچ قدرتی تصور نکند میتواند بدون هزینه امنیت ایران را هدف قرار دهد.
قاسمی با بیان اینکه زمان و شیوه هرگونه اقدام در اختیار مسئولان و نیروهای ذیصلاح کشور است، گفت: جامعه باید ضمن حفظ آرامش و انسجام، مطالبه خود برای برخورد با عاملان جنایت را فراموش نکند.
«مرگ بر آمریکا»؛ نماد دشمنشناسی
وی همچنین درباره استمرار شعارهای ضد استکباری اظهار کرد: شعار «مرگ بر آمریکا» صرفاً یک عبارت سیاسی نیست، بلکه در ادبیات انقلاب اسلامی نمادی از دشمنشناسی و مخالفت با سلطهگری است.
قاسمی افزود: بر اساس آموزههای دینی، جامعهای که نسبت به ظلم و تجاوز بیتفاوت شود، زمینه تکرار آن را فراهم میکند. از این رو حفظ روحیه مطالبهگری و حساسیت نسبت به رفتار قدرتهای متجاوز، برای استمرار استقلال کشور ضروری است.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس با انتقاد از تلاش برخی جریانهای رسانهای برای تغییر روایت حوادث گفت: یکی از میدانهای اصلی رویارویی امروز، عرصه روایت و افکار عمومی است. اگر واقعیت جنایتها تحریف یا به مرور زمان از حافظه جامعه حذف شود، دشمن میتواند روایت مورد نظر خود را جایگزین واقعیت کند.
وی تأکید کرد: رسانهها و فعالان فرهنگی باید اجازه ندهند فداکاری شهدا و رنج خانوادههای قربانیان تحت تأثیر روایتهای انحرافی قرار گیرد و نسل جدید باید بداند چه اتفاقاتی رخ داده و ریشه این منازعات در کجا قرار دارد.
مسیر انقلاب با حفظ انسجام و مقاومت ادامه مییابد
قاسمی در پایان گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز کشور است، حفظ وحدت، تقویت امید، افزایش بصیرت و اعتماد به توان داخلی است.
وی خاطرنشان کرد: مطالبه خونخواهی نباید جامعه را به سمت هیجانهای زودگذر سوق دهد، بلکه باید به تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور منجر شود. آینده انقلاب نیز با جامعهای ساخته میشود که هم آرمانهای خود را فراموش نمیکند و هم با هوشیاری، عقلانیت و ایستادگی مسیر خود را ادامه میدهد.
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