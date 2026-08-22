آخرین وضعیت ترافیک اولین روز هفته در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: بار ترافیک در مسیر غرب به شرق بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان شاهد بار ترافیک نسبتا پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی در پایان به رانندگان توصیه می‌کند در معابر پایتخت، عجله را از رانندگی خود حذف کرده و با حفظ تمرکز، رعایت فاصله ایمن، توجه کامل به مسیر و پایبندی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سهم خود را در کاهش حوادث و روان‌تر شدن ترافیک ایفا کنند چرا که در خیابان‌های شلوغ تهران، چند ثانیه صبر می‌تواند تفاوت میان یک سفر ایمن و یک حادثه تلخ باشد.