به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور در حملات گسترده با سلاح های دقیق زیر ساخت های حمل و نقل و مرکز لوجستیک در کی یف و اطراف آن را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور طی شب گذشته با استفاده از موشک ها و پهپادهای روسی انجام شده و طی آن ایستگاه دارنیتسا که محور ریلی مهمی در جنوب غرب اوکراین به شمار می رود هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از این محور برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی ارتش اوکراین استفاده می شد.

در کی یف نیز مرکز لوجستیکی پروواری که محل نگه داری تجهیزات پهپادی به شمار می رفت هدف قرار گرفت.

جنگنده های روس نیز انبارهای تجهیزات نظامی و سوخت ارتش اوکراین را در بنادر چرنومورسک و یوژنی در اودیسا واقع در جنوب اوکراین هدف قرار دادند.