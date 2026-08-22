به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوادی پور سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامهای خطاب به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی دولتی و غیردولتی، بر برگزاری حضوری امتحانات دوره تابستان سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
الزام به برگزاری حضوری امتحانات
در این نامه، پیرو ابلاغیههای شماره ۲.۶۸۹۲۲ مورخ ۱۴۰۵.۴.۱ و شماره ۲.۲۱.۱۰۷۴۳۵ مورخ ۱۴۰۵.۵.۲۴ در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی و امتحانات دوره تابستان سال ۱۴۰۵، با اشاره به تأکید صریح بند 5-2 شیوهنامه «بهرهگیری از آموزش الکترونیکی در دورههای حضوری» بر الزام برگزاری امتحانات به صورت حضوری، از دانشگاهها خواسته شده است ترتیبی اتخاذ کنند که همه امتحانات در بازه تابستان مطابق ضوابط مذکور و به صورت حضوری برگزار شود.
در این راستا، به منظور تسهیل در اجرای این موضوع و کاهش دغدغههای ناشی از پراکندگی جغرافیایی دانشجویان در ایام تابستان و به استناد مصوبه جلسه ۹۸۰ مورخ ۱۴۰۵.۴.۲۱ شورای عالی برنامهریزی آموزشی، «سامانه برگزاری آزمونهای توزیعشده کشوری» طراحی و راهاندازی شده است.
استفاده از ظرفیت دانشگاه پیامنور
این سامانه به دانشگاهها امکان میدهد بدون نیاز به ایجاد زیرساخت جدید و با بهرهگیری از ظرفیت گسترده مراکز دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، آزمونهای حضوری خود را به صورت توزیعشده برگزار کنند. معرفی مختصر این سامانه نیز به پیوست نامه ارائه شده است.
اختیاری بودن استفاده از سامانه
بر اساس این اطلاعیه، استفاده از این سامانه کاملاً اختیاری است و دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی که تمایل به بهرهمندی از آن را دارند، لازم است مطابق زمانبندی پیوست اقدام کنند.
بازه زمانی و ظرفیت محدود
بازه زمانی برگزاری آزمون در بستر این سامانه صرفاً از تاریخ ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه خواهد بود و با توجه به ظرفیت محدود سامانه در این مرحله، اولویت با دانشگاهها و مؤسسههایی است که زودتر ثبتنام کنند.
وزارت علوم همچنین از دانشگاهها خواسته است نسبت به اطلاعرسانی به استادان و دانشجویان، تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه و هماهنگی با دبیرخانه اجرایی طرح در تاریخهای تعیینشده اقدام لازم را به عمل آورند.
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