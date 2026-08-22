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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۲

۱۳۸ کیلو شیشه و ۱۰ کیلومرفین در نائین کشف شد

۱۳۸ کیلو شیشه و ۱۰ کیلومرفین در نائین کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران پلیس در ایست و بازرسی شهید شرافت نایین، بیش از ۱۳۸ کیلوگرم شیشه و نزدیک به ۱۰ کیلوگرم مرفین را از یک دستگاه کامیون کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین، در چارچوب طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون عبوری را مشکوک تشخیص داده و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از انتقال خودرو به محل بازرسی و انجام بررسی‌های تخصصی، موفق شدند ۱۳۸ کیلو و ۳۸۴ گرم شیشه و ۹ کیلو و ۸۴۵ گرم مرفین را که به‌صورت ماهرانه در کامیون جاسازی شده بود، کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: این عملیات، ضربه‌ای مؤثر به فعالیت قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر وارد کرد و از انتقال حجم قابل توجهی از مواد افیونی و صنعتی به مقصد جلوگیری شد.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق مواد مخدر با جدیت دنبال می‌شود، گفت: مسیرهای مواصلاتی استان اصفهان زیر پوشش رصد اطلاعاتی و کنترل‌های انتظامی قرار دارد و پلیس اجازه نخواهد داد قاچاقچیان از این مسیرها برای انتقال محموله‌های خود استفاده کنند.

حسنوند ادامه داد: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، عملیاتی و تخصصی، تحرکات قاچاقچیان و عوامل توزیع مواد مخدر را رصد می‌کنند و با هرگونه فعالیت در این حوزه، برابر قانون برخورد خواهند کرد.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر تنها یک مأموریت انتظامی نیست، بلکه اقدامی مهم برای حفاظت از سلامت عمومی، تحکیم امنیت اجتماعی و جلوگیری از آسیب دیدن خانواده‌ها و نسل جوان به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 6923465

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