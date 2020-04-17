دو مدال آور آسیایی صاحب زمین می شوند/ شرایط تمرین قشلاقی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عبدی نایب رئیس فدراسیون جودو گفت: الیاس علی اکبری و محمد محمدی بریمانلو که در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ موفق به کسب مدال شده بودند مدتی پیش از استانداری خراسان شمالی تقاضای زمین داشتند که با موافقت شجاعی استاندار و پس از هماهنگی با راه و شهرسازی این دو قطعه زمین اختصاص داده شده و هفته آینده تحویل این دو قهرمان خواهد شد.

عبدی ادامه داد: قهرمانان کشور و استان خراسان شمالی باعث افتخار همه مردم هستند و کسب مقام توسط ورزشکاران باعث خوشحالی تمام ایران می‌شود. لذا یکی از سیاست‌های استاندار خراسان شمالی نیز این است که تمام تلاش خود را برای ایجاد نشاط در بین مردم و جامعه ورزشی به کار گرفته است. در فضایی که آسیب‌های اجتماعی گسترده شده است؛ توجه و تشویق ورزشکاران توسط شجاعی، امید و انگیزه خوبی برای جوانان است که به ورزش توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل حراست استانداری خراسان شمالی افزود: در این مدت پیگیر کارهای میثم قشلاقی عضو تیم ملی بوکس هم بودیم. وی سرباز مرزبانی است و با توجه به اینکه هنوز شرایط کسب سهمیه المپیک را دارد، ضمن حضور در مرزبانی و تجلیل از ایشان با همکاری خوب فرمانده مرزبانی وی برای ادامه خدمت به استانداری منتقل شد تا بتوان شرایط تمرین و تلاش برای رسیدن به بازی‌های المپیک را داشته باشد.

عبدی همچنین در خصوص کمپ بین المللی جودو استان نیز گفت: با هماهنگی خوبی که بین فدراسیون و هیأت جودو استان وجود دارد این کمپ از طریق فدراسیون جودو تجهیز خواهد شد. امیدواریم شاهد تداوم این رویه و حضور نیروهای توانمند کوراش کشور همچون کوروش خسرویار در انجمن جهانی کوراش باشیم.

وی در پایان گفت: می‌بایست مسولان و مدیران ورزشی به قید فوریت نگاه خودشان را به سمت جودو داشته باشند و زیرساخت هارا برای پیشرفت این ورزش در کشور و استان خراسان شمالی مهیا کنند و در هر استانی که استعدادهای جودو دارند، سالن‌های اختصاصی به این ورزش داده شود. خواسته مسولان استانی ورزش و همچنین فدراسیون جودو اعطا سالن‌های لازم به ورزش جودو است تا بتوان به دوران اوج جودو در کشور پس از رفع تعلیق رسید.