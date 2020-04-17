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۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

نایب رئیس فدراسیون جودو:

دو مدال آور آسیایی صاحب زمین می شوند/ شرایط تمرین قشلاقی فراهم شد

دو مدال آور آسیایی صاحب زمین می شوند/ شرایط تمرین قشلاقی فراهم شد

نایب رئیس فدراسیون جودو گفت: با هدف بالابردن انگیزه قهرمانان دو قطعه زمین به آنها اختصاص داده شد که به زودی کارهای انتقال آن انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عبدی نایب رئیس فدراسیون جودو گفت: الیاس علی اکبری و محمد محمدی بریمانلو که در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ موفق به کسب مدال شده بودند مدتی پیش از استانداری خراسان شمالی تقاضای زمین داشتند که با موافقت  شجاعی استاندار و پس از هماهنگی با راه و شهرسازی این دو قطعه زمین اختصاص داده شده و هفته آینده تحویل این دو قهرمان خواهد شد.

عبدی ادامه داد: قهرمانان کشور و استان خراسان شمالی باعث افتخار همه مردم هستند و کسب مقام توسط ورزشکاران باعث خوشحالی تمام ایران می‌شود. لذا یکی از سیاست‌های استاندار خراسان شمالی نیز این است که تمام تلاش خود را برای ایجاد نشاط در بین مردم و جامعه ورزشی به کار گرفته است. در فضایی که آسیب‌های اجتماعی گسترده شده است؛ توجه و تشویق ورزشکاران توسط شجاعی، امید و انگیزه خوبی برای جوانان است که به ورزش توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل حراست استانداری خراسان شمالی افزود: در این مدت پیگیر کارهای میثم قشلاقی عضو تیم ملی بوکس هم بودیم. وی سرباز مرزبانی است و با توجه به اینکه هنوز شرایط کسب سهمیه المپیک را دارد، ضمن حضور در مرزبانی و تجلیل از ایشان با همکاری خوب فرمانده مرزبانی وی برای ادامه خدمت به استانداری منتقل شد تا بتوان شرایط تمرین و تلاش برای رسیدن به بازی‌های المپیک را داشته باشد.

عبدی همچنین در خصوص کمپ بین المللی جودو استان نیز گفت: با هماهنگی خوبی که بین فدراسیون و هیأت جودو استان وجود دارد این کمپ از طریق فدراسیون جودو تجهیز خواهد شد. امیدواریم شاهد تداوم این رویه و حضور نیروهای توانمند کوراش کشور همچون کوروش خسرویار در انجمن جهانی کوراش باشیم.

وی در پایان گفت: می‌بایست مسولان و مدیران ورزشی به قید فوریت نگاه خودشان را به سمت جودو داشته باشند و زیرساخت هارا برای پیشرفت این ورزش در کشور و استان خراسان شمالی مهیا کنند و در هر استانی که استعدادهای جودو دارند، سالن‌های اختصاصی به این ورزش داده شود. خواسته مسولان استانی ورزش و همچنین فدراسیون جودو اعطا سالن‌های لازم به ورزش جودو است تا بتوان به دوران اوج جودو در کشور پس از رفع تعلیق رسید.

کد مطلب 4902541

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