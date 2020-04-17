به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، در دومین شب از اجراهای زنده هنرمندان در تالار وحدت، کنسرت کیوان ساکت و وحید تاج برگزار می‌شود؛ اجرای این رویداد به همت بنیاد رودکی و همکاری تلویزیون تعاملی «تیوا» انجام گرفته است.

این کنسرت شنبه ۳۰ فروردین ماه از ساعت ۲۱ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این اجرای زنده را از تلویزیون تعاملی و اپلیکیشن تیوا تماشا کنند. همچنین این اجرا به صورت زنده از طریق اینستاگرام بنیاد رودکی به نشانی bonyad.roudaki در دسترس علاقه‌مندان است.

محمد دلنوازی(عود)، سروش عازمی خواه (پیانو)، اشکان مرادی(کمانچه)، علی فربدنیا (نی)، یحیی علوی(سنتور)، مهدی غلامی(دف و بندیر)، سیاوش ساکت(سازهای کوبه‌ای)، سالار زمانیان تار و کیارش ساکت(شورانگیز) در این اجرا حضور دارند.

مخاطبان می‌توانند برای تماشای این کنسرت آنلاین، بدون پرداخت هزینه به سامانه «تیوا» و اپلیکیش «نوا» مراجعه کنند.

بنیاد فرهنگی هنری رودکی با همکاری و مشارکت تلویزیون تعاملی تیوا، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی هنرمندان، با توجه به عدم امکان حضور تماشاگران در تالارهای این بنیاد، مجموعه کنسرت‌های آنلاینی برگزار می‌کند. این اجراها به پیشنهاد هنرمندان و بدون دریافت هزینه به روی صحنه می‌رود.