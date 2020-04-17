پیام فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام به مناسبت سالروز ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتشیان عزیز در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۸ با لبیک به ندای امام خمینی (ره) با همه توان و یک صدا برای تحقق اهداف مقدس انقلاب اسلامی ایران گام برداشتند و پس از آن نیز در دوران هشت ساله دفاع مقدس در کنار سایر نیروهای مسلح با ایستادگی در برابر دشمن اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این سرزمین به چنگال بیگانگان بیفتد.

ساختار الهی و مبارکی که با حکمت و درایت امام عظیم الشان (قدس سرّه الشریف) بنیاد نهاد شد و با اراده خدایی خلف صالح آن معمار سفر کرده – حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) و تلاش مخلصانه جهادگرانی همچون شهیدان سرافراز قرنی، صیاد شیرازی، بابایی و ستاری تداوم یافت.

ارتشی که در دوران دفاع مقدس حماسه آفرینی آن در دفاع از مرزهای انقلاب اسلامی و غم زدایی مومنانه از دل ملت بزرگ ایران او را برای همیشه در قلب‌های آزادی خواهان، استقلال طلبان و عدالت گرایان عالم جاودانه ساخته است.

نیروهای مسلح و ارتش همواره از هیچ تلاشی برای پیشرفت و خودکفایی در عرصه‌های نظامی دریغ نکرده است و علی رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی به تجهیزات پیشرفته دفاعی دست یافته است تا جایی که در حال حاضر ایران اسلامی یکی از برترین قدرت‌های نظامی دنیا محسوب می‌شود.

ارتش، امروز یک ارتش مکتبی است. یک نیروی جهادی است. یک نیروی دارای منطق بیرونی است. امروز ارتش جمهوری اسلامی مایه امید دوستان انقلاب اسلامی و مایه بیم دشمنان است.

سرتیپ ۲ پاسدار جمال شاکرمی

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام