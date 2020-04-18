۳۷ درصد معادن استان سمنان غیرفلزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه معادن در سه حال فعال، فصلی و در حال تجهیز فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: ۲۳۰ معدن معادل ۳۷ درصد از معادن استان سمنان غیرفلزی است.

وی با اشاره به اینکه درمجموع ۶۲۶ معدن در سطح استان دارای پروانه بهره‌برداری هستند، خاطرنشان کرد: ۱۴ درصد معادن فلزی، ۴۶ درصد در بخش مصالح ساختمانی و سه درصد از معادن در حوزه سنگ تزئینی فعال است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: ۹۳ معادن به‌صورت فعال، ۱۲ معدن به‌صورت فصلی و ۹ معدن نیز در حال تجهیز هستند.

فروهر عمده‌ترین مواد معدنی را باریت، زغال‌سنگ، زئولیت، سیلیس و سنگ نمک دانست و افزود: فلدسپات، سولفات سدیم، بوکسیت، خاک صنعتی، فلورین، فیروزه و گوگرد از دیگر مواد معدنی است که از معادن استان سمنان تولید می‌شود.