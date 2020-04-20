به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد در بهمن سال ۱۳۹۸ با هدف ایجاد بستری مناسب برای همکاریهای مشترک ایدهپردازان با یکدیگر، ایدهپرداز با سرمایهگذار و سرمایهگذار با سرمایهگذار کار خود را آغاز کرد.
سومین رویداد ایدهآزاد اسباببازی با استقبال بالای طراحان و علاقهمندان روبرو شده است. در پیش ثبتنام این رویداد ۱۵۰ نفر ایدهپرداز ثبتنام کردند.
دبیرخانه این رویداد به اطلاع طراحان میرساند که میتوانند از روز ۳۱ فروردین ایدههای خود را در سایت ایدهآزاد اسباببازی بارگذاری کنند.
همچنین اولین نشست این رویداد ملی با حضور ایدهپردازانی که پیش ثبتنام کردهاند در ساعت ۱۶ روز دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار خواهد شد و از همه شرکتکنندگان دعوت میشود در این جلسه حضور داشته باشند.
طراحان و ایدهپرازان میتوانند تمام اطلاعات مربوط به برگزاری اولین جلسه هماهنگی رویداد را از طریق پایگاه ایدهآزاد و صفح ات مجازی پیگیری کنند. ارائه پایانی ایدههای منتخب این رویداد در تیر سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد و بهترین ایدهها برای سرمایهگذاری معرفی خواهد شد.
طراحان میتوانند برای بارگذاری کارهای خود از طریق سایت ایدهآزاد اقدام کنند.
رویداد ملی ایدهآزاد اسباببازی از سوی ادارهکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامهریزی و برگزار خواهد شد.
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