۸۱ هزار پرستار در تماس مستقیم با بیماران کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حضرتی، روز دوشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانس با خبرنگاران، در ابتدا به ارائه گزارشی از خدمات و فعالیت‌های نیروی پرستاری در بحران کرونا پرداخت و از پرستاران به عنوان نیروهای خط مقدم مقابله با کرونا نام برد.

وی با اشاره به خدماتی که پرستاران در مراقبت از بیماران کرونا ارائه می‌دهند، گفت: ارتباط مستقیم با بیماران و در مدت زمان طولانی، باعث شده تا تعدادی از نیروهای پرستاری، گرفتار این ویروس شده و جان خود را از دست بدهند.

حضرتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه تعداد از پرستاران در ارتباط مستقیم با بیماران کرونایی قرار دارند، افزود: بیش از ۶۵ درصد از نیروهای پرستاری در مراقبت مستقیم از بیماران کرونایی قرار دارند. در واقع ۸۰۸۵۶ پرستار فقط در مراکز دانشگاهی و دولتی درگیر بیماران کرونا هستند.

وی با اعلام اینکه ۱۴۲۹۰۵ نفر از بیماران دچار بیماری حاد تنفسی در بیمارستان‌ها تحت مراقبت پرستاران قرار داشته‌اند، گفت: ۴۰۵ مرکز مشاوره مراقبت در منزل نیز به طور فعال مشغول ارائه خدمت به بیماران کرونایی هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه ۳۰۵۴ نفر نیروی داوطلب پرستاری در خدمت بیماران کرونایی بوده‌اند، افزود: تاکنون ۴۴۵۶ پرستار خارج از روال اداری، جذب و مشغول کار شده‌اند و مجوز جذب ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری نیز صادر شده است.

حضرتی درباره تعدیل نیروهای پرستاری در برخی بیمارستان‌های خصوصی، گفت: ما اصلاً با این موضوع موافق نیستیم که پرستاری که در دوره بحران تلاش کرده تعدیل نیرو شود و از سازمان نظام پرستاری خواستیم فهرست اسامی پرستاران تعدیل شده را اعلام کند.

وی افزود: پرستارانی که از اسفند ۹۸ تعدیل یا اخراج شده‌اند به سازمان نظام پرستاری مراجعه کنند تا موضوع را پیگیری کنیم.

حضرتی در خصوص گلایه پرستاران از میزان پاداش در نظر گرفته شده، گفت: پرستاران می‌توانند گلایه‌های خود را با بیمارستان‌ها در میان بگذارند، میزان پاداش ابلاغی متفاوت بوده و در برخی محل‌ها بسیار مطلوب گزارش شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مامایی که در تماس با بیماران کرونایی بودند، افزود: طی نامه‌ای از معاونت توسعه وزارت بهداشت درخواست تبدیل وضعیت پرستاران و ماماهایی که مستقیماً با بیماران کرونایی در ارتباط بودند را مطرح کردیم که انتظار می‌رود با این درخواست موافقت شود.

حضرتی درباره افزایش خستگی و افسردگی پرستاران، گفت: در تحقیقی که معاونت فرهنگی وزارت بهداشت انجام داده، افزایش خستگی و افسردگی در بین پرستاران مشخص شده است اما مهم‌ترین علت افزایش افسردگی در پرستاران، دوری از خانواده، مشقت کاری، ترس از کرونا یا سختی کار نبوده بلکه مهم‌ترین علت مشاهده مرگ بیماران جلوی چشم آنها بوده است. البته در بیمارستان‌های زیادی مراکز مشاوره برای این پرستاران ایجاد شده و مشاوره روانی با همکاری متخصصان روانشناسی و روانپزشکی برای آنها انجام می‌شود.

وی درباره پرداخت معوقات پرستاران نیز اظهار داشت: معوقات پرستاران در دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلف متفاوت است. در برخی دانشگاه‌ها پرداخت کارانه و اضافه کار پرستاران به روز شده است اما در برخی دیگر معوقات بین ۴ تا ۱۲ ماه وجود دارد که پیگیر پرداخت آن هستیم.

حضرتی درباره به کارگیری پرستاران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها، گفت: به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم، هر پرستاری که از طریق تست یا آزمایش به طور قطعی به کرونا مبتلا شده باشد از چرخه خدمت خارج شده و بعد از منفی شدن تست به کار بازگشته است.

وی در واکنش به سوالی درباره اجبار پرستاران برای حضور در محل کار، افزود: هیچ تهدید و اجباری برای حضور پرستاران در محل کار وجود نداشته است، ضمن اینکه ترک خدمت یک درصد نیروها از محل کار در بحران کرونا نیز مختص پرستاران نبوده و در گروه‌های دیگر هم بوده است که طبق روال قانونی رسیدگی می‌شود.