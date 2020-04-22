به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، عبدالحمید احمدی ضمن آرزوی سلامتی برای مردم ایران در بحران کرونا گفت: در این روزها که مردم در منزل هستند تلاش های زیادی برای ارتقای سلامتی آنها با توصیه به ورزش صورت می گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بخش های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان شامل فدراسیون های ورزشی و مربیان عزیز تلاش می کنند تا الگوهای خوبی را برای زندگی با ورزش و سلامتی ارائه کنند.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: متاسفانه در این ایام مثل سایر بخش ها ممکن است در ورزش هم سودجویی هایی در این خصوص صورت بگیرد و افرادی تحت عنوان مربی و کارشناس بخواهند از مردم در فضای مجازی سوء استفاده و حتی درخواست وجه کنند که ما توصیه می کنیم مردم مراقب این افراد باشند.

وی تاکید کرد: تمام برنامه های ارائه شده توسط وزارت ورزش، فدراسیون ها و مربیان زیرمجموعه آنها به صورت کاملا رایگان است و به هیچ عنوان کسی نباید از مردم درخواست وجه کند.

احمدی در پایان گفت: وزارت ورزش و جوانان برنامه های آموزشی گسترده ای را تا پایان کرونا با همکاری فدراسیون ها پیشبینی کرده است. از مردم خواهش می کنیم اجازه ندهند سودجویان از این آب گل آلود سوء استفاده کنند.