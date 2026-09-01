به گزارش خبرگزاری مهر، زینب عبادی، در کارگروه ارتقای ایمنی محدوده اماکن آموزشی با محوریت طرح استقبال از مهر، با اشاره به ضرورت تأمین ایمنی دانش‌آموزان گفت: ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به مدارس، شناسایی و رفع نواقص ترافیکی، ساماندهی گره‌های ترافیکی و ارتقای ایمنی معابر پیرامونی مراکز آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر، بررسی وضعیت علائم و تجهیزات ترافیکی و تقویت اقدامات ایمنی در محدوده مدارس تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان مناطق ۲۲گانه و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و تأمین ایمنی دانش‌آموزان داشته باشد.

عبادی ساماندهی و جمع‌آوری حصارهای کارگاه‌های ساختمانی پیرامون مراکز آموزشی با رعایت ضوابط و الزامات ایمنی و ترافیکی را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت حیاط و پارکینگ مدارس برای توقف موقت سرویس‌های مدارس نیز می‌تواند در کاهش ازدحام و ارتقای ایمنی محدوده مدارس مؤثر باشد.

در این نشست همچنین بر تهیه و انتشار محتوای آموزشی با موضوعات ترافیکی در بستر «شاد» با همکاری آموزش و پرورش تأکید شد.