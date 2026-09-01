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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

مسیرهای منتهی به مدارس تهران ایمن‌سازی می‌شود

مسیرهای منتهی به مدارس تهران ایمن‌سازی می‌شود

مدیرکل مهندسی و ایمنی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، از اجرای اقدامات ایمنی در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب عبادی، در کارگروه ارتقای ایمنی محدوده اماکن آموزشی با محوریت طرح استقبال از مهر، با اشاره به ضرورت تأمین ایمنی دانش‌آموزان گفت: ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به مدارس، شناسایی و رفع نواقص ترافیکی، ساماندهی گره‌های ترافیکی و ارتقای ایمنی معابر پیرامونی مراکز آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر، بررسی وضعیت علائم و تجهیزات ترافیکی و تقویت اقدامات ایمنی در محدوده مدارس تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان مناطق ۲۲گانه و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و تأمین ایمنی دانش‌آموزان داشته باشد.

عبادی ساماندهی و جمع‌آوری حصارهای کارگاه‌های ساختمانی پیرامون مراکز آموزشی با رعایت ضوابط و الزامات ایمنی و ترافیکی را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت حیاط و پارکینگ مدارس برای توقف موقت سرویس‌های مدارس نیز می‌تواند در کاهش ازدحام و ارتقای ایمنی محدوده مدارس مؤثر باشد.

در این نشست همچنین بر تهیه و انتشار محتوای آموزشی با موضوعات ترافیکی در بستر «شاد» با همکاری آموزش و پرورش تأکید شد.

کد مطلب 6934150
مهسا حيدری توچائی

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