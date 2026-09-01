اقدام ارزشمند خیرین زاهدانی برای آزادی ۲۲ زندانی جرائم غیر عمد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه به مناسبت ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، جمعی از خیرین نیک‌اندیش و برجسته مرکز سیستان و بلوچستان در محل ستاد مردمی دیه استان حضور یافتند و در جریان روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان جرائم غیرعمد و اقدامات انجام‌شده برای آزادی آنان قرار گرفتند.

مهدی میرامامی، مدیر ستاد مردمی دیه استان سیستان و بلوچستان، گزارشی از عملکرد ستاد، روند بررسی پرونده‌ها و وضعیت مددجویان جرائم غیرعمد ارائه کرد و آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان نیازمند را تشریح کرد.

در ادامه این دیدار، خیرین حاضر با نیت خیرخواهانه و در راستای کمک به خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد، قول مساعد پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جهت آزادی ۲۲ زندانی را اعلام کردند.

میرامامی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه، حضور خیرین در عرصه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را جلوه‌ای از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: کمک خیرین در این مسیر، علاوه بر آزادی یک زندانی، موجب بازگشت آرامش و امید و فرصت دوباره برای زندگی جدید می باشد.

مدیر ستاد مردمی دیه استان سیستان و بلوچستان افزود: امیدواریم با استمرار حمایت‌های خیرین و نیکوکاران، شاهد آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده باشیم.