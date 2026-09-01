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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

جاده چالوس یک‌طرفه شد

جاده چالوس یک‌طرفه شد

رئیس پلیس راه فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، با اشاره به افزایش حجم تردد و ایجاد ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال و محور چالوس اظهار کرد: به منظور مدیریت و روان‌سازی ترافیک، مقرر شده است از ساعت ۱۲ ظهر امروز، ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب)، از مرزن‌آباد به سمت تهران، محدود و در ادامه تردد در مسیر (جنوب به شمال) به صورت یک‌طرفه مدیریت شود.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیک و عادی شدن شرایط تردد ادامه خواهد داشت و پس از تخلیه کامل بار ترافیکی، محدودیت اعمال‌شده با تصمیم پلیس راه رفع خواهد شد.

وی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور نیز گفت: در حال حاضر در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل تالون و حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا تونل شماره ۱۸ ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در محور چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده و در محور فیروزکوه نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده پل سفید با ترافیک سنگین مواجه است.

سردار کرمی اسد افزود: در آزادراه قزوین–رشت نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بک‌باغی و امامزاده هاشم ترافیک سنگین دارد.

وی گفت: همچنین در محور قدیم تهران–بومهن محدوده پیچ‌های جاجرود، آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های ماموت، محمدشهر و حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس، آزادراه کرج–قزوین در محدوده ینگی امام و بزرگراه ورامین–تهران در محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فراجا در ادامه با اشاره به محورهایی که تردد در آنها روان است، بیان کرد: در حال حاضر تردد در آزادراه تهران–پردیس در مسیر رفت و برگشت روان است و همچنین در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر شمال به جنوب تردد به صورت روان انجام می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده و سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.

سردار کرمی اسد خاطرنشان کرد: بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل نیز گزارش شده است.

وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی، ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، از عجله و شتاب خودداری کرده و در طول مسیر با رعایت کامل قوانین و مقررات رانندگی و توجه به توصیه‌ها و دستورات عوامل پلیس راه، در روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی سفر همکاری کنند.

کد مطلب 6934166
مهسا حيدری توچائی

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