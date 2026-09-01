به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت در اوایل سال جاری میلادی نمایش آگهی در چت جی پی تی در آمریکا را به طور آزمایشی آغاز کرد و در ادامه آگهی دهندگان بیشتری را به طور مستمر افزود و وارد بازارهای بیشتری شد.

آگهی دهندگان در هندوستان، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا از روز گذشته می توانند تبلیغات چت جی پی تی را به طور مستقیم از طریق Ads Manager، ابزاری که هم اکنون در آمریکا نیز ارائه شده، بخرند. Ads Manager در جذب کسب وکارهای کوچک و متوسط برای نشر آگهی در چت جی پی تی موفق عمل کرده است.

اوپن ای آی مدعی است آگهی دهندگان خارج از آمریکا سهم در حال رشدی از درآمد آن دارند اما جزئیات بیشتری را فاش نکرده است.

اوپن ای آی تبلیغات را برای کاربران حلقه رایگان محصولاتش و همچنین طرح ارزان Go نمایش می دهد.

این شرکت در آوریل سال جاری میلادی اعلام کرد طرح آزمایشی تبلیغاتش در آمریکا، تنها شش هفته پس از آغاز به کار، از مرز ۱۰۰ میلیون دلار درآمد سالانه‌شده عبور کرده است.