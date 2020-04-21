جزئیات طرح «عبدالله» برای حل بحران سیاسی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابعی در تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری «عبدالله عبدالله»، رئیس اجرایی پیشین افغانستان به بیبیسی گفتهاند که اختلافنظر در سطح رهبری این گروه سبب تأخیر در نهایی شدن طرح این تیم برای حل بحران سیاسی و اختلاف با «محمد اشرف غنی»، رئیسجمهوری افغانستان شده است.
این منابع میگویند در حال حاضر دو دیدگاه در میان اعضای تیم عبدالله وجود دارد. شماری از اعضای این تیم به پذیرفتن رهبری «شورای عالی مصالحه (صلح) و نقش ۵۰ درصدی در دولت» تمایل دارند و آن را قابل قبول میدانند ولی دسته دیگر به ابطال نتیجه انتخابات جنجالی چند ماه پیش و ایجاد صدارت اجرایی (وزیر اجرایی) تاکید میکنند.
منابعی که خواستند نامشان در خبر ذکر نشود به بیبیسی گفتند که عبدالله، محمد محقق، انور الحق احدی، حاجی دین محمد و شمار دیگر از اعضای رهبری با پذیرش ریاست شورای عالی مصالحه موافق هستند.
بر اساس این طرح، عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه «بر اساس توافق سیاسی نه بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی» تعیین میشود، سهم ۵۰ درصدی در کابینه و نهادهای مستقل را نیز میپذیرد، اما با این ویژگی که رئیسجمهور غنی صلاحیت برکناری وزیران معرفی شده از سوی عبدالله را نداشته باشد و در صورت تغییر افراد جانشین آنها از تیم عبدالله باشد.
این دسته معتقدند که عبدالله در کنار رهبری شورای عالی مصالحه، عضویت در کابینه، عضویت شورای امنیت ملی افغانستان را نیز داشته باشد. معاونان عبدالله نیز به عنوان نمایندگان خاص رئیس شورای عالی مصالحه عضویت کابینه را داشته باشند.
حدود یک هفته قبل، منابع نزدیک به عبدالله گفته بودند که بر روی طرح جدیدی برای حل بحران سیاسی که پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر در این کشور به وجود آمد، کار میکنند، ولی این منابع به بیبیسی گفتهاند که نشستهای متعدد در شب و روزهای اخیر میان رهبری تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی صورت گرفته تا این طرح نهایی و با کاخ ریاست جمهوری به اشتراک گذاشته شود.
«امید میثم» از سخنگویان عبدالله اما به بیبیسی گفت که کار روی طرح به شدت جریان و رایزنیها ادامه دارد.
او افزود: انتظار میرود این طرح بهزودی با طرف میانجی به اشتراک گذاشته شود.
لازم به ذکر است حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشین، «عبد ربه رسول سیاف»، «محمد یونس قانونی» و «محمد کریم خلیلی» از رهبران جهادی به عنوان هیأت میانجی میان کاخ ریاستجمهوری و دفتر کار آقای عبدالله در رفت و آمد هستند.
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