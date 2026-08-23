به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی عصر امروز یکشنبه در دومین همایش کارگزاران مساجد که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مسجد برگزار شد، به جایگاه تاریخی مسجد در اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: مسجد همواره سنگر مقاومت انسان در برابر طاغوت بوده و در دوران دفاع مقدس نیز به‌عنوان محل اجتماع مردم، اعزام نیرو، تصمیم‌گیری و قرارگاه عملیاتی نقش‌آفرینی کرده است.

بزرگ‌ترین تشکیلات اجتماعی جهان بر محور مسجد

وی با بیان اینکه ساختار مسجد نمونه‌ای بی‌نظیر از تشکیلات الهی است، اظهار کرد: در کدام دین می‌توان مشاهده کرد که همه پیروان آن روزانه سه تا پنج مرتبه در مکانی مشخص گرد هم آیند؟

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، گفت: مسلمانان در سراسر جهان روزانه سه تا پنج بار در مساجد اجتماع می‌کنند، نمازجمعه را در مسجد جامع یا مصلا اقامه می‌کنند و همه مساجد نیز روبه‌قبله و مسجدالحرام دارند.

حجت‌الاسلام وحیدی، تصریح کرد: این هماهنگی، بزرگ‌ترین و منسجم‌ترین شبکه اجتماعی و تشکیلاتی جهان است که بر پایه آموزه‌های الهی شکل‌گرفته است.

مسجد؛ محور اخوت و برادری

وی مسجد را محل تحقق برادری اسلامی دانست و یادآور شد: در مسجد تفاوت‌های قومی، نژادی، اقتصادی و اجتماعی جایگاهی ندارد و تنها معیار برتری، تقواست. مسجد کانون وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تأکید بر اینکه مسجد باید محور اداره امور محله باشد، افزود: بسیاری از مسائل و ظرفیت‌های هر محله باید در مسجد ساماندهی شود.

حجت‌الاسلام وحیدی، گفت: امام خمینی (ره) پیروزی انقلاب اسلامی را مرهون مساجد دانستند و با جمله تاریخی «مساجد سنگرند، سنگرها را حفظ کنید» اهمیت این پایگاه مردمی را تبیین کردند.

وی اظهار کرد: دشمن نیز به‌خوبی از این ظرفیت آگاه است و تلاش می‌کند نقش‌آفرینی مسجد را کم‌رنگ کند.

ضرورت احیای کارکرد علمی و پژوهشی مساجد

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، یکی از مهم‌ترین کارکردهای مسجد را توسعه علم و دانش عنوان کرد و یادآور شد: مکتب‌های دینی همواره از دل مساجد شکل‌گرفته‌اند؛ بنابراین امروز نیز مساجد باید به مراکز علمی و پژوهشی تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام وحیدی، ادامه داد: باید از ظرفیت استادان، نخبگان، فرهیختگان و دانشمندان هر محله برای آموزش دانش‌آموزان کم‌بضاعت، حمایت از دانشجویان نیازمند و پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه استفاده شود.

وی گفت: هرچند هنوز در تأمین برخی نیازهای اولیه مساجد با مشکلاتی مواجه هستیم، اما باید افق نگاه خود را به سمت تبدیل مسجد به مرکز علم، پژوهش، هدایت و رفع نیازهای مردم سوق دهیم.

مسجد؛ محور جامعه‌پردازی و حل مسائل اجتماعی

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، به نقش اجتماعی مسجد اشاره کرد و افزود: مسجد امروز باید کانون جامعه‌پردازی باشد، جایی که مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی محله در آن بررسی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام وحیدی، یادآور شد: در حوزه اقتصاد، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت پسماند، بازیافت و سایر مسائل محله‌محور نیز مسجد باید محور برنامه‌ریزی و مشارکت مردمی باشد.

مسجد؛ خاستگاه نهضت‌سازی

وی به تجربه‌های موفق انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: نهضت سوادآموزی، بسیج مردمی، نهضت ساخت مسکن و بسیاری از حرکت‌های مردمی با محوریت مسجد شکل گرفت و امروز نیز مساجد باید بستر شکل‌گیری نهضت‌های جدید در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تمدنی باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تأکید کرد: تحقق این اهداف در گرو شکل‌گیری مسجدی قوی و پویا است.

حجت‌الاسلام وحیدی با بیان اینکه ایران قوی بر پایه مساجد قوی بنا می‌شود، تصریح کرد: مسجد قوی نیز بدون ارکان توانمند شکل نخواهد گرفت. امام‌جماعت، هیئت‌امنا، خادمان، پایگاه‌های بسیج و سایر فعالان مسجد باید هر یک نقش واقعی خود را در تحقق کارکردهای مسجد ایفا کنند.

وی یادآور شد: زمانی که این ارکان در کنار یکدیگر با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی فعالیت کنند، مسجد به نهادی جامعه‌پردازی تبدیل می‌شود و زمینه شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی را فراهم خواهد کرد.

مساجد؛ پایگاه آمادگی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان به شرایط امروز جهان اسلام اشاره کرد و افزود: مساجد باید پایگاه بصیرت‌افزایی، تبیین، انسجام‌بخشی و سازماندهی مردم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمن باشند و زمینه حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام وحیدی از تلاش کارگزاران و خادمان مساجد تقدیر کرد و گفت: خدمت در مسجد، توفیقی الهی و شکر عملی نعمت خداوند است و امید می‌رود با تقویت ارکان و ساختار مساجد، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش همبستگی اجتماعی و تحقق جامعه‌ای پویا و تمدن‌ساز فراهم شود.