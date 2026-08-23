به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر یکشنبه در دیدار با اعضای «قرارگاه مردمی جنگ تحمیلی سوم» فارس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و حماسه‌های اخیر، اظهار کرد: حضور پرشور مردم بزرگ‌ترین مایه نگرانی دشمنان است و دشمن از این اقتدار مردمی هراس دارد.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند در مسیر حرکت‌های اصیل مردمی مانع ایجاد کند، اما به لطف خداوند به‌زودی شاهد ظهور حقانیت و پیروزی ملت خواهیم بود.



نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس با تبیین مفهوم «بعثت مردم» گفت: هنگامی که ساختارهای اداری و سنتی قادر به پاسخگویی به نیازهای زمانه نباشند، ملت خود به میدان می‌آید و مسئولیت حل مسائل را بر عهده می‌گیرد.

وی ادامه داد: کار امامت و خدمت به دین، ایجاد صحنه‌هایی از ایستادگی و ولایت‌مداری است که ساختارهای اداری لزوماً قادر به خلق آن نیستند.

قرارگاه‌های مردمی؛ تبلور مردم‌سالاری دینی

آیت‌الله دژکام با اشاره به نقش قرارگاه‌های مردمی در حفظ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیان کرد: هماهنگی و همراهی مردم، پاسخی مستقیم به مدل‌های مردم‌سالاری غربی و تبلور واقعی نظام است.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: امروز با حضور مردم در میدان، انقلاب و اهداف والای آن پیش می‌رود و باید این ظرفیت مردمی را تقویت و هدایت کرد.

ضرورت آمادگی قرارگاه‌های مردمی برای فصل جدید

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و گذشت شش ماه از آغاز نبرد جدید، بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری تأکید کرد و گفت: ما ایستاده‌ایم و مسیر طولانی در پیش داریم و باید در برابر طمع آمریکا در غرب آسیا ایستادگی کنیم.

آیت الله دژکام با بیان اینکه برخورداری از دست برتر نباید موجب غفلت شود، افزود: نباید به پیروزی‌های به‌دست‌آمده مغرور شویم و باید برای مراحل بعدی با آمادگی بیشتری حرکت کنیم.

وی ظرفیت قرارگاه‌های مردمی را ظرفیتی مهم و الهی دانست و گفت: این ظرفیت عظیم که به نام ملت شکل گرفته، باید به‌درستی شناخته و از آن برای حل مسائل جامعه استفاده شود.

موکب‌های حسینی در دانشگاه‌ها برپا شود

نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ماه مهر، بر ضرورت پیش‌بینی مسائل و چالش‌های احتمالی تأکید کرد و گفت: ماه مهر می‌تواند به دلیل بازگشایی مراکز آموزشی، زمان آسیب‌پذیری باشد و قرارگاه‌های مردمی باید با نگاهی هوشمندانه برای مدیریت مسائل آماده باشند.

وی افزود: باید جوانان متدین و دانشگاهی را پای کار آورد و پیشنهاد می‌شود در ایام مهرماه با نام و یاد امام حسین (ع) در دانشگاه‌ها موکب برپا شود تا ضمن تبیین حقایق، ظرفیت جذب دانشجویان افزایش یابد.

آیت الله دژکام تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن در زمین خود بازی کند؛ بلکه باید پیش از آنکه دشمن اقدامی انجام دهد، مدیریت مسائل را در دست بگیریم.

نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که این جمع را گسترده‌تر کنیم و قرارگاه مردمی را با روحیه‌ای سرشار از محبت، در مسیر هدایت و جهت‌دهی جامعه به کار بگیریم.