به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت بیش از ۹۰ درصد تسهیلات مربوط به سیلاب در لرستان، اظهار داشت: همچنین تا کنون نیز حدود ۳۷۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگان لرستان پرداخت شده است.

وی، عنوان کرد: عملیات تعمیر و مرمت تمام واحدهای تعمیری به پایان رسیده است.

رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل‌زده لرستان، گفت: همچنین تا امروز عملیات احداث ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد احداثی شروع رسیده است.

خواجه‌ای در ادامه با بیان اینکه عملیات اجرای بتن و فونداسیون ۱۲ هزار واحد انجام شده است، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده برنامه ریزی کرده ایم که به کار سرعت بدهیم.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان خرداد ماه بازسازی استان را به سرانجام مطلوبی برسانیم، تصریح کرد: مقرر بود که کار بازسازی مناطق سیل زده تا پایان فروردین ماه انجام شود اما متأسفانه روند شیوع ویروس کرونا این کار به عقب انداخت.