به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مهدی جمالی نژاد به مناسبت روز زمین پاک به شرح زیر است:
«روز زمین پاک از پنجاه سال قبل تاکنون با هدف قدردانی مردم جهان نسبت به محیط زیست کره زمین به عنوان یک هدف در بین کشورها مطرح شده تا تمامی افراد، سازمانها و کشورها از وظایف خود در قبال کاهش و از بین رفتن آلودگیها آگاه و برای پاک نگهداشتن زمین از آلودگی و پاکسازی آن از آلایندهها به طور دسته جمعی فعالیت کنند؛ بنابراین روز زمین پاک، روزی برای افزایش آگاهیهای ما نسبت به زمین و ارزیابی وضعیت فعلی، چشم اندازهای آینده و مؤثر بودن تصمیمات و اقدامات در این عرصه است.
باید اذعان داشت که با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، عوامل تهدید بشر نیز افزایش یافته و به تبع آن مفهوم و تعریف زمین پاک هم تغییر یافته و اهمیت ویژه پیدا کرده که یکی از این موارد، مصرف بی رویه منابع و دیگری شیوع بیماریهای نوپدید همچون کرونا ویروس است که بشر را مجبور به استفاده از ایدههای جدید و ظرفیتهای نوین کرده است.
برنامه ریزی برای کاهش آلایندهها و حفظ محیط زیست و نیز پشتیبانی، حمایت و هدایت مدیریت شهری و روستایی در این عرصه همواره از اولویتهای کاری وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میباشد. در این راستا، مهمترین اقدام صورت گرفته طی یکسال اخیر تهیه و تدوین قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی با اولویت بخش غیر دولتی بوده که با هدف توجیه سرمایه گذاری در بخش تبدیل پسماند به انرژی و جلوگیری از تولید بی رویه پسماندها در کشور و توسعه صنعت بازیافت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. همچنین به منظور بهبود وضعیت مدیریت پسماند در شهرها و روستاهای کشور، اعتبارات قابل توجهی جهت ایجاد و تکمیل پروژههای منطقهای مدیریت پسماند شهری و روستایی به شهرداریها و دهیاریهای کشور پرداخت شده است.
با عنایت به اینکه سال جاری از طرف سازمان ملل متحد به عنوان سال مشارکت اجتماعی نام گذاری شده و از طرفی، اجرای موفق برنامههای مدیریت پسماند شهری و روستایی به ویژه دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از قبیل افزایش میزان تفکیک از مبدا، بازیافت مواد و انرژی و جمع آوری مکانیزه پسماند مستلزم برنامه ریزی و توجه کارشناسی به ابعاد مختلف موضوع و همکاری و مشارکت فعال تمامی دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردم نهاد و آحاد مردم میباشد، ضروریست، شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به آماده نمودن بستر لازم برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد، خیریهها و استارتاپ ها، در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و روستایی، زمینه سازی برای تقویت بنیه و نهادینه کردن مشارکت شهروندان و نیز ارتقای فرهنگ شهرنشینی اقدام نمایند.
همچنین در قوانین بالادستی این موضوع، ماده ۲۲ قانون هوای پاک زمینه ساز اقدامات اجرایی در زمینه توسعه فصای سبز شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت و کاهش آلودگی هواست و با تحقق آن تا ۱۰ سال آینده سرانه فضای سبز به ۱۵ مترمربع افزایش خواهد یافت. ضمناً ماده ۲۷ این قانون به کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر گردوغبار با روش آبیاری مدرن و پساب اختصاص دارد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در بخش دیگری از این پیام امده است: در این راستا، امیدوارم شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا با درک شرایط جدید و اصلاح برنامهها و بکارگیری روشهای نوآورانه و خلاقانه، همچنان در این عرصه پرفروغ و تأثیرگذار ظاهر شوند.»
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