رندرهای گوشی تاشوی صدفی شیائومی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، پس از آنکه موبایل گلکسی فولد سامسونگ رونمایی شد، شرکت چینی شیائومی نیز از یک موبایل تاشو رونمایی کرد. اما از آن زمان تاکنون هیچ خبری درباره چنین موبایلی منتشر نکرده است.

ثبت چند حق امتیاز نشان می دهد این شرکت مشغول بررسی طرح های تاشوی مختلفی است. این حق امتیازها نشان دهنده وجود یک موبایل تاشو شبیه موتورلا ریزر هستند.

درهمین راستا در وبلاگ WindowsUnited رندری از موبایل تاشوی صدفی شکل شیائومی طراحی شده است.

این رندرها براساس حق امتیازی طراحی شده که شیائومی در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی ثبت کرده است. دستگاه مذکور یک نمایشگر کوچک در بخش بیرونی دارد که احتمالا ساعت و نوتیفیکیشن ها روی آن نمایش داده می شود.

نمایشگر داخلی شبیه نمونه های عادی است اما تنها نکته متمایز آن کوچک صفحه هنگام تاشدن دستگاه است. به این ترتیب می توان به راحتی از نمایشگر انعطاف پذیرOLED محافظت کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند موبایل تاشو شیائومی با همین طراحی صدفی شکل عرضه می شود. گزارش ها حاکی از آن است که شیائومی به شرکت سامسونگ نمایشگرهای تاشوOLED صدفی شکل سفارش داده است. همچنین در این گزارش به سفارش مشابهی به شرکت LG Displayنیز اشاره کرده است.