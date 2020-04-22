آغاز ثبت نام دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال در سامانه سجاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، جاماسب نوذری اعلام کرد: همچون سنوات گذشته کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی متقاضی میهمانی و انتقال (دارای شرایط خاص) هستند می تواند از تاریخ یکم تا ۳۱ اردیبهشت ماه با مراجعه به سامانه جامع سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری (سامانه سجاد https://portal.saorg.ir) و با مطالعه دقیق آیین نامه و راهنمای ثبت نام در سامانه مهمانی و انتقال دانشجویان داخل نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: دانشگاه تنها درخواست‌هایی را بررسی خواهد کرد که از طریق این سامانه ثبت شده باشد؛ لذا از کلیه متقاضیان میهمانی که مایلند در ترم آتی درخواست انتقال، میهمانی و میهمانی دائم آنان بررسی شود لازم است از طریق این سامانه اقدام نمایند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل ضمن اعلام این نکته که هرگونه سیاست کلان در مورد مهمانی و انتقال در صورت عادی شدن شرایط و شروع به فعالیت موسسات و دانشگاه های کشور تابع آیین نامه نقل و انتقال و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می باشد و دانشجویان گرامی به این موضوع توجه داشته باشند که امکان نقل و انتقال در صورت داشتن ظرفیت و مهیا بودن شرایط در دانشگاه مقصد و موافقت دانشگاه مبدا امکان پذیر است.

وی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیروی تمام موسسات آموزش عالی از دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا به این موضوع نیز باید اهتمام ویژه داشت که در صورت تداوم وضعیت بیماری، میهمانی و انتقال دانشجویان تحت شرایط موجود خواهد بود و تعیین زمان و ادامه تعطیلی یا آغاز آموزش حضوری در مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها با ستاد ملّی مبارزه با کرونا است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تابع آن سیاست خواهند بود.

نوذری گفت: پس از اتمام ثبت نام دانشجویان متقاضی تا ۳۱ اردیبهشت ماه دانشگاه مبدا از اول خرداد ماه تا ۱۵ تیر نسبت به بررسی درخواستها اقدام و از ۱۶ تیرماه تا ۳۱ مرداد ماه دانشگاه های مقصد درخواستهای موافقت شده توسط دانشگاه مبدا را بررسی می کنند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل دانشجویان تاکید کرد: دانشجویان می توانند پس از ثبت درخواست و دریافت کد پی گیری نتیجه درخواست خود را از طریق سامانه سجاد پی گیری کنند و از مراجعه حضوری به دانشگاه ها و سازمان با توجه به شرایط موجود جدا خودداری شود.