۱۲۰۰ باشگاه بدنسازی در استان البرز تعطیل شده است

محمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعطیلی بر فضای ورزش کشور حاکم است، گفت: ورزشکاران تمرینات جسمانی خود را در خانه انجام می‌دهند.

وی برگزاری هر گونه مسابقات مچ اندازی، پرورش اندام کلاسیک، قوی‌ترین مردان و غیره را منوط به مهار کرونا در جامعه دانست.

دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز با اشاره به اینکه بسیاری از قهرمانان آسیایی و جهانی بدنسازی و پرورش اندام البرزی هستند، گفت: امیر کریمی قهرمان آسیا، علی رضا کیان، محسن صمدی که مدال قهرمانی جهان را دارند همچنین محمد عزتی در رشته سنگین وزن قوی‌ترین مردان همه ساکن استان البرز هستند.

بیگدلی در بخش دیگری به نبود خانه بدنسازی و پرورش اندام در استان البرز اشاره کرد و گفت: از سوی اداره کل ورزش مکان اختصاصی دولتی در اختیار نداریم ولی باشگاه‌های خصوصی زیادی در سطح استان مشغول به فعالیت بوده اند.

وی با تأکید بر فعالیت بیش از هزار و۲۰۰ باشگاه بدنسازی در استان البرز، گفت: متأسفانه این باشگاه‌ها به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده اند هزار باشگاه در کرج فعال بوده است و مابقی نیز در شهرستان‌های استان فعالیت می‌کردند.

دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز اضافه کرد باشگاه داران شرایط خوبی ندارند.