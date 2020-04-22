تحرکات خطرناک موساد علیه اردوگاههای فلسطینی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، احمد عبدالهادی نماینده حماس در لبنان در دیدار با نمایندگان گروههای فلسطینی و موسسات و علما و فعالان در اردوگاههای آوارگان فلسطینی در برج البراجنه در بیروت از نقش موساد رژیم صهیونیستی در پخش مواد مخدر در اردوگاههای فلسطینی در لبنان پرده برداشت.

وی افزود: کمیت مواد مخدری که به اردوگاهها وارد می شود و بهای اندک آن، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که رژیم صهیونیستی در ورای این وضعیت یعنی وفور مواد مخدر در اردوگاههای فلسطینی در لبنان قرار دارد که هدفش منحرف کردن نگاهها و ضربه زدن به روحیه مقاومت نزد ملت فلسطین است.

عبدالهادی در ادامه با اشاره به دستاوردهای به دست آمده در بازداشت شماری از قاچاقچیان مواد مخدر در اردوگاههای فلسطینی در لبنان، آنرا در سایه وحدتی که گروهها در اردوگاه برج البراجنه توانسته اند آنرا محقق سازند، توصیف کرد.

وی تاکید کرد: اگر این وحدت نبود، دستاوردی حاصل نمی شد.